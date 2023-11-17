My Style Rocks: Μεγάλη ένταση μεταξύ Απολλεών και Γεωργίας – Η Απολλεών νικήτρια

«Άναψαν τα αίματα» στο πλατό του «MSR» ανάμεσα στη Διονυσία, τη Γεωργία και την Απολλεών.

Μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε μεταξύ της Απολλεών και της Γεωργίας και στο σημερινό επεισόδιο. Η Απολλεών τόνισε ότι σιχαίνεται τα ψέματα και κατηγόρησε τη Γεωργία πως όσα ανέφερε για την ίδια στο προηγούμενο επεισόδιο είναι ψευδή.

Μετά τις κατηγορίες των κοριτσιών για τη συμπεριφορά της πίσω από τις κάμερες, ύστερα από αρνητικές βαθμολογίες, η Απολλεών ξέσπασε.

Τον λόγο πήρε η Αμάντα και έδωσε τη δική της εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι ισχύουν οι κατηγορίες εναντίον της Απολλεών.

Και η Διονυσία συμφώνησε με τα λεγόμενα των συμπαικτριών της για την Απολλεών. Στη συζήτηση επενέβη και η Γεωργία και η ένταση κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο.

Το κλίμα «ελάφρυνε» ο Δημήτρης Σκουλός με υπονοούμενό του για τον έρωτα που έχει γεννηθεί στο πλατό του «MSR».

Η Ντένη «δίκασε» τη Μορτασία για την εμφάνισή της λέγοντάς πως αυτό που φορά μοιάζει με αποκριάτικη στολή.

Και ο Στέλιος Κουδουνάρης κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, λέγοντας πώς οποιαδήποτε άλλη αν το φορούσε θα γέλασε ο κόσμος.

Η Απολλεών παρά τον καυγά που είχε με συμπαίκτριες της, κατάφερε και βρέθηκε στην πρώτη θέση του σημερινού (17/11) επεισοδίου.

Επίσης, η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε πώς τα κορίτσια θα κληθούν να δημιουργήσουν εμπνευσμένα σύνολα με ένα μόνο φόρεμα στο επόμενο επεισόδιο.

Δείτε εδώ την πασαρέλα των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.