Έφτασε και φέτος η στιγμή να μιλήσουμε για την απόλυτη ημέρα των meat-lovers. Μιλάμε, φυσικά, για την Τσικνοπέμπτη, που καταφθάνει με γοργούς ρυθμούς και είναι έτοιμη να μας χαρίσει και φέτος παρεΐστικες στιγμές, μουσικές, γέλια και, φυσικά, πολύ και καλό φαγητό.

Και, επειδή η σωστή η Τσικνοπέμπτη θέλει μία πιο «παραδοσιακή» αύρα, είμαστε εδώ για να ανακαλύψουμε μαζί 5 πολύ ενδιαφέρουσες ταβέρνες της πόλης, για την καλύτερη έξοδο Τσικνοπέμπτης!

Πλάτανος Κεμπάπ-Σουβλάκι

Με κοντοσούβλια, παϊδάκια και σπαλομπριζόλες γιορτάζει την φετινή Τσικνοπέμπτη ο Πλάτανος στον Χολαργό και τα Μελίσσια. Το ψητοπωλείο, που φημίζεται για τα κεμπάπ και τα σουβλάκια του, έχει ετοιμάσει έναν ειδικό κατάλογο, για να γιορτάσει την απόλυτη γιορτή του κρέατος, με κοντοσούβλι χοιρινό και κοντοσούβλι κοτόπουλο, κοκορέτσι, παϊδάκια, πανσέτες και μοσχαρίσιες σπαλομπριζόλες. Τι άλλο να ζητήσουμε πιά;

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 69, Μελίσσια 15127 (+)

Τηλέφωνο: 2108043838

Βυρίνης

Και περνάμε σε μία παραδοσιακή ταβέρνα, που δίνει έμφαση στις ποιοτικές πρώτες ύλες και το μαγειρευτό φαγητό. Ο λόγος για τον Βυρίνη, που χρόνια τώρα νοστιμίζει την πόλη με τα φαγητά του.

Για την Τσικνοπέμπτη προτείνουμε κάποιο από τα ψητά του μαγαζιού, καθώς, επίσης, και τα αξεπέραστα κεφτεδάκια της γιαγιάς, ενώ για τη μέση μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τη ψητή φέτα με μέλι και σουσάμι και την Αγιορείτικη μελιτζανοσαλάτα.

Διεύθυνση: Αρχιμήδους 11, Αθήνα 11635

Τηλέφωνο: 2107012153

