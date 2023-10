Oprah Winfrey: Οι άνθρωποι μου συμπεριφέρονταν διαφορετικά όταν ήμουν υπέρβαρη

Η διάσημη παρουσιάστρια, εκδότρια και επιχειρηματίας Όπρα Γουίνφρεϊ ήταν οικοδέσποινα σε πάνελ του «Oprah Daily» με θέμα το «στίγμα» της παχυσαρκίας, το οποίο επηρεάζει δύο δισεκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως, ενώ μίλησε και για τον δικό της αγώνα απώλειας βάρους.

«Όλοι γνωρίζετε ότι βρίσκομαι σε αυτό το ταξίδι για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Το μεγαλύτερο βάρος μου ήταν περίπου 107 κιλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο δημόσιο πρόσωπο, ο αγώνας του οποίου με την παχυσαρκία να έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης όσο ο δικός μου. Με έχετε δει όλοι να κάνω τη μία δίαιτα μετά την άλλη...αλλά το σώμα μου φαίνεται να θέλει πάντα να επιστρέφει σε ένα συγκεκριμένο βάρος» είπε χαρακτηριστικά, ενώ σχολίασε το γεγονός ότι οι άνθρωποι της συμπεριφέρονταν διαφορετικά όταν ήταν υπέρβαρη ειδικά όταν πήγαινε σε καταστήματα.

Oprah Winfrey Says She Was Treated Differently While Shopping When She Weighed Over 200 Lbs. https://t.co/TfrBC6vZiQ