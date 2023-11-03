Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ολίβια Ροντρίγκο αποκάλυψε ότι είναι ενθουσιασμένη για τη συμμετοχή της στο soundtrack της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας της κινηματογραφικής σειράς «Hunger Games» (Αγώνες Πείνας) με τίτλο «The Ballad Of Songbirds And Snakes» (Η Μπαλάντα των Αηδονιών και των Φιδιών).

Η τραγουδίστρια έγραψε το τραγούδι «Can't Catch Me Now» για την ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Τομ Μπλάιθ και Βαϊόλα Ντέιβις.

Η Ολίβια Ροντρίγκο είπε ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένη» που συμμετέχει στην κινηματογραφική σειρά.

Η ταινία διαδραματίζεται χρόνια πριν από τις πρώτες τέσσερις, στις οποίες πρωταγωνίστησε η Τζένιφερ Λόρενς.

Η κινηματογραφική σειρά βασίζεται στα best-seller δυστοπικά βιβλία της Σούζαν Κόλινς, που διαδραματίζονται σε μια Αμερική μετά την αποκάλυψη και λέγεται ότι είναι εμπνευσμένα από έναν συνδυασμό ελληνικού μύθου και σύγχρονων τηλεοπτικών ριάλιτι σόου, καθώς και από τα παιδικά χρόνια της ίδιας της συγγραφέως, που είναι κόρη αξιωματικού της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρέτησε στο Βιετνάμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

