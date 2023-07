Olivia Rodrigo: Η «πριγκίπισσα» της ποπ πήγε με τον μπαμπά της στις συναυλίες των Depeche Mode και The Cure

Η τραγουδίστρια ανέφερε πως οι γονείς της έπαιξαν μεγάλο ρόλο στις μουσικές της επιρροές

Η Ολίβια Ροντρίγκο είναι μια από τις σύγχρονες πριγκίπισσες της ποπ, ωστόσο η 20χρονη τραγουδίστρια πήρε γεύση από τη δεκαετία του '80 παρακολουθώντας τις συναυλίες των συγκροτημάτων Depeche Mode και The Cure με τον πατέρα της, όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη στη Vogue.

Ενώ βρισκόταν στο A-1 Record Shop στο Ιστ Βίλατζ στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης με τη συγγραφέα Τζία Τολεντίνο, η Ροντρίγκο, εντόπισε άλμπουμ των The Cure κατά τη διάρκεια αναζήτησης στο κατάστημα. «Θα τους δω σε δύο εβδομάδες με τον πατέρα μου», δήλωσε τότε.

«Μου γνώρισε όλες τις μπάντες που πήγε να δει όταν ήταν στην ηλικία μου», είπε η Ολίβια Ροντρίγκο προσθέτοντας ότι οι Depeche Mode ήταν στη λίστα των συγκροτημάτων που είδαν πρόσφατα στη σκηνή.

Η Ολίβια Ροντρίγκο ανέφερε πως οι γονείς της έπαιξαν μεγάλο ρόλο στις μουσικές της επιρροές. Δεν ήταν απλώς θαυμαστές του gothy new wave της δεκαετίας του '80, καθώς η grunge και οι εναλλακτικοί καλλιτέχνες της δεκαετίας του '90 ήταν επίσης μέρος του ρεπερτορίου τους: No Doubt, The White Stripes και Weezer.

Η τραγουδίστρια ανατρέχοντας στη δεκαετία του '80 είπε ότι υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube που τραγουδά το «Home Sweet Home» των Mötley Crüe σε διαγωνισμό ταλέντων όταν ήταν οκτώ ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

