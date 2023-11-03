My style rocks: Οι εντάσεις χτυπούν κόκκινο - Δείτε το trailer

Φήμες, social media και πηγαδάκια φαίνεται πως επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του σημερινού επεισοδίου αφού το παρασκήνιο έρχεται στο προσκήνιο και το κλίμα είναι εκρηκτικό.

Δείτε το trailer:

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή προσπαθούν να διαλευκάνουν τις καταστάσεις που προκύπτουν ανάμεσα στις fashionistas.

Ποια διαγωνιζόμενη κατηγορεί τη Μορτασία ότι έχει βοήθεια από περσινή παίκτρια; Μία φήμη για τη Χριστίνα γίνεται θέμα συζήτησης στο πλατό. Η ίδια βγαίνει εκτός εαυτού και αποχωρεί εκνευρισμένη από το πλατό. Τι ακριβώς έχει συμβεί;

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.