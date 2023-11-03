My style rocks: Οι εντάσεις χτυπούν κόκκινο - Δείτε το trailer

Φήμες, social media και πηγαδάκια φαίνεται πως επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του σημερινού επεισοδίου αφού το παρασκήνιο έρχεται στο προσκήνιο και το κλίμα είναι εκρηκτικό.
Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή προσπαθούν να διαλευκάνουν τις καταστάσεις που προκύπτουν ανάμεσα στις fashionistas.
Ποια διαγωνιζόμενη κατηγορεί τη Μορτασία ότι έχει βοήθεια από περσινή παίκτρια; Μία φήμη για τη Χριστίνα γίνεται θέμα συζήτησης στο πλατό. Η ίδια βγαίνει εκτός εαυτού και αποχωρεί εκνευρισμένη από το πλατό. Τι ακριβώς έχει συμβεί;
