My style rocks: Οι εντάσεις χτυπούν κόκκινο - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 14.50 στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks

Φήμες, social media και πηγαδάκια φαίνεται πως επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του σημερινού επεισοδίου αφού το παρασκήνιο έρχεται στο προσκήνιο και το κλίμα είναι εκρηκτικό.

Δείτε το trailer:

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή προσπαθούν να διαλευκάνουν τις καταστάσεις που προκύπτουν ανάμεσα στις fashionistas.

Ποια διαγωνιζόμενη κατηγορεί τη Μορτασία ότι έχει βοήθεια από περσινή παίκτρια; Μία φήμη για τη Χριστίνα γίνεται θέμα συζήτησης στο πλατό. Η ίδια βγαίνει εκτός εαυτού και αποχωρεί εκνευρισμένη από το πλατό. Τι ακριβώς έχει συμβεί;

