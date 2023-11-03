Asian Dramas. Στο μυαλό συνήθως μας έρχεται σενάριο τύπου άρλεκιν, βροχή σε κάθε ώρα και στιγμή και χιλιάδες απανωτά πλάνα για κάθε δραματική αντίδραση. Ή και όχι. Οι εποχές που τα ασιατικά δράματα ταυτίζονταν μόνο με τα παραπάνω και πολλά περισσότερα έχουν ξεθωριάσει.

Το σύμπαν των Asian Dramas, διευρύνεται όλο και περισσότερο, αγγίζοντας σημαντικό αριθμό τηλεθεατών παγκοσμίως πλέον. Στην πλατφόρμα του Netflix, ποσοστό που ξεπερνάει το 60% παρακολουθεί έστω ένα. Ένα σύμπαν που ενσωματώνει κάθε τηλεοπτικό είδος, με ιδιαίτερη αισθητική και προσοχή στην λεπτομέρεια. Από το πασίγνωστο και καθηλωτικό Squid Game, τo πιο πρόσφατο A Good Bad Mother, αλλά και το μυστήριο Mask Girl, οι επιλογές είναι αμέτρητες.

Για να μην περιπλανιέστε με τις ώρες στον λαβύρινθο του Netflix, συγκεντρώσαμε 5 ασιατικές σειρές που τα «σπάνε» και πιστεύουμε πως αποτελούν την πιο δυναμική αρχή στον επόμενο τηλεοπτικό μαραθώνιό σας.

Reply 1988 (2015)

Η «παλιά καραβάνα» της λίστας μας. Αν θέλεις να ξεκινήσεις με κάτι χαλαρό και χαριτωμένο, το Reply 1988 είναι η ιδανική επιλογή. Η σειρά ακολουθεί την καθημερινότητα τεσσάρων οικογενειών στα τέλη της δεκαετίας του 8ο, εξού και ο τίτλος και τα έχει όλα: γέλιο, δάκρυ, στενοχώρια, ρομάντζο. Εξερευνά πολύ όμορφα τα μονοπάτια της κορεάτικης ποπ κουλτούρας εκείνης της εποχής, από τα τότε πρώτα μουσικά idols, μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ. Μέσα από τα μάτια πολλών διαφορετικών χαρακτήρων, που όμως δεν προκαλούν συμφόρηση, ούτε επισκιάζουν ο ένας τον άλλων, παρακολουθούμε τις αξίες, τα προβλήματα, τις συνήθειες, τις περίπλοκες σχέσεις που χαρακτηρίζουν μια ολόκληρη γειτονιά στη Σεούλ. Ό,τι πρέπει για Netflix & Chill το Σαββατοκύριακο.

The Good Bad Mother (2023)

Το Good Bad Mother βάζει το Drama στο K-Drama. Είναι ίσως από τα πιο φαινομενικά δράματα της φετινής χρονιάς και γι’αυτό αξίζει σίγουρα μια θέση στη λίστα σου. Πρόκειται για μια σπαραχτική ιστορία, η οποία επικεντρώνεται στην περίπλοκη σχέση μεταξύ μητέρας και γιου. Από την γέννησή του, η σχέση τους διαμορφώνεται μέσα από τραγικές αντιξοότητες, οι οποίες αναγκάζουν την μητέρα να φορέσει σκληρή προσωπίδα και να υιοθετήσει, ας πούμε, όχι και τόσο ωφέλιμες μεθόδους κατά την ανατροφή του παιδιού. Μεγαλώνοντας, ο εξελίσσεται σε έναν ψυχρό εισαγγελέα, ο οποίος μετά από ένα βάναυσο ατύχημα, χάνει την μνήμη του και το μυαλό του λειτουργεί πλέον σε παιδικούς ρυθμούς. Η μητέρα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να γίνει η μητέρα που δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει. Τα οικογενειακά δράματα παίρνουν άλλες προεκτάσεις και η σειρά πολύ απλά δεν σε αφήνει να την αφήσεις.

