Οκτώ πάρτι που θα βρείτε στην Αθήνα για την αλλαγή της χρονιάς ή και μετά…

Λένε πως όπως σε βρει ο νέος χρόνος, έτσι θα συνεχίσει η χρονιά σου και γιατί λοιπόν να μη σε βρει παρτάροντας με τους αγαπημένους σου;! Η Αθήνα ξέρει πάντα πως να περνάει καλά, επομένως σίγουρα θα βρεις το ιδανικό event, για να περάσεις τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς, χορεύοντας και διασκεδάζοντας.

Gazarte

Αμέσως μετά την αλλαγή της χρονιάς, το Gazarte Ground Stage θα φιλοξενήσει το κοινό μαζί με LIVE από τις 48 ORES, DJ sets και ασταμάτητο χορό σε ένα party, που θα κρατήσει μέχρι το ξημέρωμα. Παρέα με αγαπημένες χορευτικές επιτυχίες από όλα τα μουσικά είδη και δεκαετίες, η χρονιά θα ξεκινήσει με μια αξέχαστη βραδιά γιορτής και χορού.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) υποδέχεται το κοινό για την αλλαγή του χρόνου. Το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς ξεκινάει στις 22.30, όπου θα τραγουδήσει η Idra Kayne με τη 10μελή ορχήστρα της σε μία συναυλία με disco, soul, hip hop και RnB επιτυχίες. Ο χρόνος θα αλλάξει με ένα θεαματικό show πυροτεχνημάτων που θα φωτίσει τον αττικό ουρανό και στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά με τον Βρετανό DJ Bill Brewster. Από το πρόγραμμα φυσικά δε θα λείψουν και οι εντυπωσιακές χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι.

CHAOS in the TEMPLE

Πρόκειται για ένα μεγάλο party για τους λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής. Το Chaos θα είναι την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Temple στο Γκάζι, για να υποδεχθεί το νέο έτος στους πιο techno ρυθμούς σε έναν 12ωρο μαραθώνιο χορού!

Party στο κέντρο της Αθήνας

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το μεγάλο «Varvakeios NYE Party» των Street Outdoors θα ξεκινήσει από τις 23:00 στην καρδιά της εμπορικής ζωής της Αθήνας, φέρνοντας καταξιωμένους DJ και παραγωγούς σε ένα αξέχαστο πρωτοχρονιάτικο πάρτι γεμάτο ρυθμό και χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Blend NYE με τους Anfisa Letyago & Gaiser στο Oddity Club

Η πιο δυναμική έναρξη για τη νέα χρονιά θα γίνει στο Oddity Club, με τη συγκλονιστική Anfisa Letyago στα decks. Από την εμβληματική club σκηνή της Νάπολης μέχρι τις συνεργασίες με θρύλους όπως ο Moby και ο Carl Cox, το προσωπικό αλλά ξεχωριστό όραμα της Anfisa υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά με πρωτοποριακά beats. Το lineup συμπληρώνουν ο ταλαντούχος Gaiser (live) και οι κάτοικοι του Blend, Mikee & Manolaco.

Athens GOLDEN NIGHT New Year’s Eve 2024 στο Divani Caravel

Είναι η τέλεια ευκαιρία για να ζήσεις ένα συναρπαστικό ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς στο χώρο εκδηλώσεων του ξενοδοχείου, διασκεδάζοντας με τις μουσικές επιλογές των DJ. Βάλε τα γιορτινά σου και απόλαυσε το ζεστό και όμορφα διακοσμημένο περιβάλλον του πολυτελούς ξενοδοχείου της πόλης. Την ωραιότερη και πιο μαγική περίοδο του χρόνου θα νιώσεις στο έπακρο τη μαγεία των γιορτών μέσα από μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη σε όλους!

Red Axes στο Ωδείο Αθηνών

Το electronic duo των Red Axes, θα βρεθεί στην Αθήνα, στο πλαίσιο των EDEN party για την παραμονή Πρωτοχρονιάς. Μαζί τους η Elena Colombi, μία από τις πιο δυναμικές και καταξιωμένες djs των τελευταίων ετών, καθώς και η μοναδική Odile Nyx. Get ready για έναν μουσικό μαραθώνιο 9 ωρών γεμάτο ενέργεια με techno, house και electro ήχους, lounge areas, 2 επιλογές από VIP areas, table service και πολλά δώρα!

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Πλατεία Συντάγματος

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και λάμψη! Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, η Πλατεία Συντάγματος θα μεταμορφωθεί και φέτος σε ένα πανέμορφο σκηνικό για την υποδοχή του νέου έτους, καθώς θα φιλοξενήσει δύο ξεχωριστές συναυλίες με πρωταγωνιστές τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Μαρίνα Σάττι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.