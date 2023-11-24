Ο Μπρους Γουίλις συνεχίζει να δίνει την δική του μάχη με την μετωποκροταφική άνοια, από την οποία και πάσχει.

Η μία από τις κόρες του, η Σκάουτ Λαρού Γουίλις, άνεβασε δύο stories στο Instagram που δείχνει για πρώτη φορά, πώς είναι ο ηθοποιός σήμερα.

Στο story η Σκάουτ κάθεται δίπλα από τον πατέρα της, του δίνει το χέρι της και εκείνος της δίνει το δικό του. Ο Γουίλις φορά ένα μάλλινο σκουφί.

Στο επόμενο story της, η Σκάουτ ποζάρει σε selfie φωτογραφία, με το χέρι του πατέρα της στο πρόσωπό της.

Νωρίτερα σήμερα, η σύζυγος του Bruce Willis μοιράστηκε ένα ειλικρινές μήνυμα ευγνωμοσύνης και μια φωτογραφία της οικογένειας, καθώς γιόρτασαν την πρώτη τους Ημέρα των Ευχαριστιών, μετά την αποκάλυψη ότι ο ηθοποιός παλεύει με τη μετωποκροταφική άνοια.

Πηγή: skai.gr

