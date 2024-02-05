Η Μεγάλη Ληστεία στο COSMOTE CINEMA 1HD, 06/02 στις 22:45

Ταινία δράσης καναδικής παραγωγής του 2014

Σκηνοθεσία: Σαρίκ Αντρεασγιάν

Ηθοποιοί: Χέιντεν Κρίστενσεν,Έιντριεν Μπρόντι,Τζορντάνα Μπρούστερ

Με σκοπό να βρουν τα χρήματα που θα τους επιτρέψουν να κάνουν μια νέα αρχή, δυο αδέλφια με σκοτεινό παρελθόν αποφασίζουν να συνεργαστούν σε μια τελευταία «δουλειά» και καταλήγουν πρωταγωνιστές σε ένα αιματηρό γεγονός άνευ προηγουμένου.

Ο Σοφέρ της Κυρίας Μαντλέν στο COSMOTE CINEMA 2HD, 07/02 στις 22:00

Δραματική Κομεντί γαλλικής και βελγικής παραγωγής του 2022

Σκηνοθεσία: Κριστιάν Καριόν

Ηθοποιοί: Λιν Ρενό,Ντάνι Μπουν,Αλίς Ισάζ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Ladies First. Ένας ταξιτζής αναλαμβάνει να μεταφέρει μια 92χρονη γυναίκα από το σπίτι της στον οίκο ευγηρίας όπου θα διαμείνει. Ωστόσο, η διαδρομή θα εξελιχθεί σε μια πολύωρη περιήγηση στο Παρίσι, που θα οδηγήσει σε μια απρόσμενη φιλία.

Το Απαγορευμένο Ποδήλατο (Wadjda), 08/02 στο Cinobo

Δραματική ταινία, παραγωγής Σ. Αραβίας, ΗΑΕ, Γερμανίας του 2012

Σκηνοθεσία: Χάιφα Αλ Μανσούρ

Παίζουν: Γουάαντ Μοχάμεντ, Ριμ Αμπντουλά, Αμπντουλραχμάν Αλγκοχανί

Η πρώτη ταινία που γυρίστηκε στη Σαουδική Αραβία είναι σκηνοθετημένη από γυναίκα και μιλά για κάτι αδιανόητο: ένα κορίτσι που θέλει ένα ποδήλατο. Ανθρώπινα, αφοπλιστικά, επαναστατικά.

