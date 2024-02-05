Η Meryl Streep, γνωστή για την περίφημη 53χρονη καριέρα της ως ηθοποιός, τρέφει έντονη αντιπάθεια για έναν από τους πιο αναγνωρισμένους ρόλους της. Πρόκειται για τον ρόλο της ως Miranda Priestly στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada». Η περιφρόνηση της ηθοποιού, όπως γράφει η «Marca», πηγάζει από την υιοθέτηση της μεθόδου υποκριτικής, μιας τεχνικής που χρησιμοποιεί σπάνια, κατά την οποία ενσαρκώνει πλήρως τον χαρακτήρα της ακόμη και εκτός κάμερας.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου οδήγησε την ηθοποιό να κρατά αποστάσεις από τις συμπρωταγωνίστριές της, συμπεριλαμβανομένων των Anne Hathaway και Emily Blunt, αντικατοπτρίζοντας την αποστασιοποίηση του χαρακτήρα της.

«Όταν τη συνάντησα με αγκάλιασε», δήλωσε η Hathaway στο «The Graham Norton Show».

«Και της είπα: "Θεέ μου, θα περάσουμε πολύ καλά σε αυτή την ταινία. Και τότε μου είπε, ‘’Αχ γλυκιά μου, αυτή είναι η τελευταία φορά που είμαι καλή μαζί σου.

Μετά πήγε στο τροχόσπιτό της και βγήκε η ‘’βασίλισσα του πάγου’’ και αυτή ήταν πραγματικά η τελευταία φορά που είδα τη Meryl για μήνες, μέχρι να προωθήσουμε την ταινία».

«Ήταν φρικτό! Ήμουν δυστυχισμένη στο τροχόσπιτό μου», δήλωσε η Meryl Streep στο «Entertainment Weekly» το 2021.

«Ήμουν τόσο καταθλιπτική! Είπα, 'Λοιπόν, αυτό είναι το τίμημα που πληρώνεις για να είσαι αφεντικό!», πρόσθεσε η ίδια.

