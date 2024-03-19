The Gateway στο COSMOTE CINEMA 1HD, 19/03 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Μικέλε Τσιβέτα , Ηθοποιοί: Σία Γουίγκαμ,Ολίβια Μαν,Φρανκ Γκρίλο

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Ένας κοινωνικός λειτουργός ρισκάρει τη ζωή του για να προστατεύσει μια απελπισμένη μητέρα από τον προσφάτως αποφυλακισθέντα σύζυγό της… έναν μανιακό έμπορο ναρκωτικών, αποφασισμένο να μπλέξει όλη την οικογένειά του στο έγκλημα.

Μετά την Καταιγίδα στο COSMOTE CINEMA 2HD, 20/03 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Μπαλτάζαρ Κορμάκουρ , Ηθοποιοί: Σεϊλίν Γούντλι,Σαμ Κλάφλιν,Τζέφρι Τόμας

Ladies First. Μετά το χτύπημα ενός ισχυρού τυφώνα στον Ειρηνικό Ωκεανό, μια γυναίκα ξυπνά στη μέση της θάλασσας για να βρει τον αγαπημένο της βαριά τραυματισμένο και το ιστιοφόρο τους διαλυμένο, ενώ το πλησιέστερο λιμάνι βρίσκεται μίλια μακριά.

Αμερικανικό Ειδύλλιο στο COSMOTE CINEMA 1HD, 21/03 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Γιούαν Μακ Γκρέγκορ , Ηθοποιοί: Γιούαν Μακ Γκρέγκορ,Τζένιφερ Κόνελι,Ντακότα Φάνινγκ

Ο Σίμουρ Λεβόφ είναι ένας ευτυχισμένος οικογενειάρχης κι επαγγελματίας στη μεταπολεμική Αμερική. Μέχρι που καταφθάνει η ηλεκτρισμένη πολιτικά και κοινωνικά δεκαετία του ’60, για να γκρεμίσει τη φαινομενικά ειδυλλιακή ζωή του.

