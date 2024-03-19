Survivor 2024: Έξαλλη η Χρύσα με την Ασημίνα: «Ό, τι πιο ανώριμο έχω γνωρίσει - Δεν φυτρώσαμε, έχουμε οικογένειες»

Έξαλλη Χρύσα με την Ασημίνα. Στο τελευταίο Συμβούλιο του Νησιού, η παίκτρια των Κόκκινων έκανε λόγο για παρεμβάσεις του Φάνη στα ματσαρίσματα της Κόκκινης ομάδας με σκοπό να ευνοηθεί η Χρύσα.

Ο Αλέξης Παππάς, συνεχίζοντας πάνω στα λεγόμενα της συμπαίκτριάς του, διατύπωσε για ακόμη μια φορά την άποψη ότι η Χρύσα έχει σύντροφο εντός του παιχνιδιού. Ωστόσο παλιότερα άφηνε να εννοηθεί ότι αυτός ήταν ο Νίκος Ρικουνάκης. Αυτή τη φορά είπε ότι Χρύσα και Φάνης είναι μαζί...

Η Χρύσα εισπράττοντας αυτά τα σχόλια από την Ασημίνα στο Συμβούλιο, ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει, και μάλιστα με κατηγορηματικό τρόπο. «Πάει να βγάλει κάτι άλλο προς τα έξω... Πρέπει να σκεφτεί ότι έχουμε αφήσει πίσω μας μια ζωή, μια οικογένεια, δεν έχουμε φυτρώσει»





Πηγή: skai.gr

