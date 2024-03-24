Οι Πανθέοι: Ο Ανδρέας μοιράζεται τις υποψίες του με τον Λουκά

Οι ήρωες αισθάνονται θυμωμένοι και προδομένοι και βαδίζουν σε αδιέξοδο ενώ για κάποιους το τίμημα θα είναι πολύ βαρύ, στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Η Χρυσοστόμη αποφασίζει να μιλήσει στη Δέσποινα για τον Κίτσο και τη Μάρμω. Εκείνη αναγκάζεται να παραδεχτεί πως γνώριζε για τη σχέση τους, όμως πίστευε πως είχε τελειώσει.

Η Χρυσοστόμη της ζητάει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να πείσει τον γιο της να μείνει μακριά. Ο Λουκάς ρωτάει τον Ανδρέα αν γνωρίζει τον εραστή της Μάρμως και αν πιστεύει ότι είναι ο Κίτσος. Ο Ανδρέας έκπληκτος λέει πως έχει βάσιμες υποψίες να πιστεύει ότι όντως ο Κίτσος είναι ο παράνομος δεσμός της γυναίκας του. Ο Λουκάς αδυνατεί να πιστέψει πως η Μάρμω θα τον πρόδιδε έτσι και κάνει μια εικασία μήπως υπάρχει μονόπλευρο ενδιαφέρον από τον Κίτσο. Προτείνει, λοιπόν, στον Ανδρέα να μιλήσει με τον ανιψιό του για να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει.

Παράλληλα, ο Βαλλίδης αποφασίζει να πει στον Στάθη όλη την αλήθεια για το παρελθόν του πατέρα του και για τους λόγους που οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, θέτοντας όμως ως όρο να μείνει μακριά από την κόρη του.

Η Μιρέλλα αποφασίζει να μπει στη στοά για να βρει τα λείψανα του αδελφού της. Και ο Τέλης, μετά το ξέσπασμα του στη Μάρμω, αναγκάζεται να φανερώσει στον Κίτσο τη μυστική του δράση με τους αντιεξουσιαστές.



