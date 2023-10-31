Οι ήρωες παλεύουν με τα πάθη τους, τα μυστικά της οικογένειας κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν και ο έρωτας γίνεται επικίνδυνος, στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η Δέσποινα, που έχει υποψιαστεί τον Κίτσο, τον παρακολουθεί για να δει ποια γυναίκα θα συναντήσει. Η Μάρμω, βλέποντάς την, φεύγει χωρίς να την αντιληφθεί. Ο Κίτσος, όμως νομίζοντας ότι η Μάρμω τον έστησε στο ραντεβού, παραλογίζεται και συμπεριφέρεται παρορμητικά. Οι πράξεις του θα τον βάλουν σε κίνδυνο…

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου

Ο Ανδρέας δέχεται την πρόταση του Μεταξά να ταξιδέψει μαζί του στα Γιάννενα, θυσιάζοντας το προγραμματισμένο ταξίδι με τη Μάρμω στο εξωτερικό. Η Σεβαστή, που ανησυχεί ότι αυτή η αναβολή θα κάνει τη Μάρμω ευάλωτη στον Κίτσο, αποφασίζει να πάνε μαζί για λίγες μέρες στην Κόρινθο. Καθώς όμως οι δυο τους βρίσκονται στον σταθμό του τρένου, ένας επιβάτης, που εμφανίζεται απρόοπτα, θα ταράξει το ταξίδι τους…

Ο Ισίδωρος, μετά τις συζητήσεις του με τη Μιρέλλα, φτάνει σε κάποια συμπεράσματα για το νόθο παιδί και την απιστία των γονιών τους. Όταν αποκαλύπτει στη Χρυσοστόμη όσα ανακάλυψε, η τελευταία τον εκλιπαρεί να κρατήσει θαμμένα τα μυστικά της οικογένειας…

Δείτε το τρέιλερ του επεισοδίου

Η Λιάνα, για μία ακόμη φορά, θυμώνει με τις κινήσεις του Γαζή και κατευθύνεται ολοταχώς στην αγκαλιά του ξαδέρφου της, Θωμά. Η Μαριάννα παρακαλά τον Φάνη να τη συγχωρήσει, ενώ εκείνος αναζητά απεγνωσμένα την αποδοχή της Βέτας.

Η Θάλεια σπρώχνει τον αδερφό της Στάθη στην αγκαλιά της Ματούλας, παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας τους, Μερόπης ενώ η Πέλλα πέφτει ολοένα και περισσότερο στην παγίδα του Μαρμάρη, ο οποίος για μία ακόμη φορά ξεγλιστρά και από τη Νίνα…

Θα καταφέρει η Μάρμω να αντισταθεί στην ερωτική πίεση του Κίτσου;

Θα ακούσει ο Ισίδωρος τις ικεσίες της Χρυσοστόμης για να αφήσει τα μυστικά της οικογένειας θαμμένα στο παρελθόν;

Ποιος είναι τελικά ο ρόλος του Μαρμάρη και γιατί θέλει απεγνωσμένα να εισχωρήσει στην οικογένεια των Πανθέων;

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.