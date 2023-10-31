Σταθεροί στο ραντεβού τους με τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ κάθε απόγευμα στις 17.30, ο Μάρκος Σεφερλής και ο Έκτορας Μποτρίνι υποδέχονται και σήμερα δύο αντίπαλα ζευγάρια στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου».

Η Μαρία και η κόρη της Αγγελική κατάφεραν στο προηγούμενο επεισόδιο να αποσπάσουν θετικά σχόλια από τον Έκτορα. Αυτή τη φορά, μητέρα και κόρη μαγειρεύουν «λεμονάτες μπουκίτσες μοσχαριού με πατάτες τηγανητές», όμως σήμερα η Αγγελική δεν ακολουθεί τις οδηγίες της μητέρας της με απρόβλεπτες συνέπειες.

Δείτε το trailer:

Απέναντί τους, ο Βασίλης -ο πρώτος μπαμπάς που έρχεται στην εκπομπή- με το γιο του Θοδωρή. Ο Θοδωρής είναι γνωστός στο TikTok για τα χιουμοριστικά του βίντεο. Ο πατέρας του εκμυστηρεύεται πως ο γιος του είναι καλός σε αυτό που κάνει. Θα είναι όμως εξίσου καλός και στην εκτέλεση της συνταγής για «φασολάκια στρογγυλά με φιλετίνια κοτόπουλου» ακολουθώντας τις οδηγίες του;

Η μαγειρική χρειάζεται υπομονή, μεράκι, φαντασία και κυρίως αγάπη. Τι από όλα διαθέτουν τα πιάτα που παρουσιάζονται σήμερα στον Έκτορα Μποτρίνι; Ποιος θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου;

#MyMomCooksBetterGR

