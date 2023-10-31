«Ο Μονομάχος», Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ!

Ο Γιάννης Τσούμαρης έχει ήδη απαντήσει σε 9 ερωτήσεις, έχει 6.825 ευρώ στον λογαριασμό του και τη βοήθεια 75%. Όμως δεν είναι αρκετά για να πραγματοποιήσει το ταξίδι στο Ροβανιέμι και όσα έχει κατά νου...

Σήμερα, ο ληξίαρχος από την Εύβοια ανεβαίνει και πάλι στην αρένα του Μονομάχου προκειμένου να διεκδικήσει ακόμη περισσότερα χρήματα. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να εξοντώσει και τους 19 αντιπάλους που παραμένουν ενεργοί. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται ο πατέρας του, ο Παναγιώτης.

Η Αναστασία Ρακιντζίδου από τη θέση 28, είναι η νέα μονομάχος και βρίσκεται στο παιχνίδι από την πρώτη μέρα ενώ θεωρείται μια από τους «γκουρού» που επιλέγουν οι αντίπαλοι στην μπόνους βοήθεια.

Μάλιστα, η αδελφή της, η Νικολέτα, έπαιξε στα πρώτα παιχνίδια και έφυγε με 13.000 ευρώ. Στόχος της Αναστασίας είναι να ξεπεράσει την αδελφή της στα κέρδη!

Δείτε το τρέιλερ

