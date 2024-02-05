Οι Metallica κέρδισαν Grammy Καλύτερης Μέταλ Ερμηνείας στη φετινή τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων για το τραγούδι τους «72 Seasons» το ομότιτλο άλμπουμ τους του 2023.

Το τρόπαιο απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια του streaming «Premiere Ceremony» με τον μπασίστα Ρόμπερτ Τρουχίγιο να το παραλαμβάνει εκ μέρους του συγκροτήματος.

Με τους boyngeius και Paramore να κυριαρχούν στις υπόλοιπες κατηγορίες ροκ, οι Metallica ήταν το μόνο heavy metal συγκρότημα που κέρδισε Grammy φέτος.

Η θρυλική μπάντα κέρδισε τους Disturbed, Ghost, Slipknot και Spiritbox που ήταν συνυποψήφιοι.

Συνολικά, οι Metallica έχουν πλέον κερδίσει εννέα βραβεία Grammy, τα περισσότερα από οποιαδήποτε metal μπάντα.

«Θέλω απλώς να πω ότι ο Λαρς, ο Τζέιμς και ο Κερκ δεν θα μπορούσαν να είναι εδώ γιατί είναι με τις οικογένειές τους και οι οικογένειες είναι τα πάντα για όλους μας» είπε ο Τρουχίγιο στην ομιλία του παραλαμβάνοντας το βραβείο.

«Μένω στη Νότια Καλιφόρνια, οπότε είναι λίγο πιο εύκολο» πρόσθεσε.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Γκρεγκ Φίντελμαν, τον απίστευτο παραγωγό μας και την ομάδα ηχογράφησης. Είναι σαν οικογένεια. Όταν φτιάχνεις ένα τέτοιο άλμπουμ, κάνεις jamming, συνεργάζεσαι. …. Κρατήστε αυτά τα όργανα στα χέρια σας. Ας κρατήσουμε τους νέους να κάνουν μουσική και ας κρατήσουμε το όνειρο ζωντανό» τόνισε .

Οι Metallica διεκδίκησαν επίσης το Grammy Καλύτερου Ροκ Άλμπουμ και Καλύτερης Ροκ Ερμηνείας, αλλά έχασαν από τους Paramore και boygenius σε αυτές τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.