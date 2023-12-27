«The Joker»: Δείτε νέα στιγμιότυπα από την επερχόμενη ταινία

Ο σκηνοθέτης Τοντ Φίλιπς έκανε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στους θαυμαστές της DC, δίνοντας στη δημοσιότητα νέα στιγμιότυπα από την επερχόμενη ταινία «Joker: Folie à Deux» με πρωταγωνιστές τους Joaquin Phoenix και Lady Gaga.

«Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και ένα υπέροχο νέο έτος», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram ο διάσημος σκηνοθέτης και μοιράστηκε δύο νέα στιγμιότυπα.

Σημειώνεται ότι ο Φίνιξ, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην πρώτη ταινία του 2019 με εισπράξεις πάνω από 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως, επαναλαμβάνει τον ρόλο του διαβόητου κακού με την Lady Gaga ως Χάρλεϊ Κουίν στο πλευρό του.

Στο πρώτο στιγμιότυπο διακρίνεται ο «Τζόκερ» μέσα στις φυλακές του Arkham Asylum, ενώ στο δεύτερο η «Χάρλεϊ Κουίν» κοιτάζει τον εμβληματικό ήρωα με το χαρακτηριστικό του μακιγιάζ. Tο πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Μπρένταν Γκλίσον, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Κάθριν Κίνερ, Τζέικομπ Λόφλαντ και Χάρι Λότι.

Σύμφωνα με το Deadline η πολυαναμενόμενη ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 4 Οκτωβρίου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

