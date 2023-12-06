Η θρυλική χριστουγεννιάτικη επιτυχία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, Μπρέντα Λι, «Rockin' Around the Christmas Tree», άγγιξε την κορυφή του Billboard Hot 100, 65 χρόνια μετά την κυκλοφορία της εκτοπίζοντας το διαχρονικό επίσης «ύμνο των Χριστουγέννων», «All I Want for Christmas Is You», της Μαράια Κάρεϊ.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια το τραγούδι έφτανε μέχρι και τη δεύτερη θέση του Billboard Hot 100.

Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία είναι από τις λίγες που έχουν εισαχθεί τόσο στο «Rock and Roll Hall of Fame» όσο και στο «Country Hall of Fame» δήλωσε στο Variety, «χαρούμενη» και δικαιολόγησε την φετινή πρώτη θέση.

«Έχω θαυμάσιους ανθρώπους στην εταιρεία μου...οι οποίοι έχουν δουλέψει σκληρά για μένα. Και έχω υπέροχους θαυμαστές που είναι μαζί μου από την πρώτη στιγμή που άνοιξα το στόμα μου για να τραγουδήσω. Εχουν μείνει μαζί μου, είναι πιστοί και χαίρομαι περισσότερο γι' αυτούς παρά για μένα» ανέφερε.

Το διάσημο τραγούδι «Rockin' Around the Christmas Tree» γράφτηκε από το Τζόνι Μαρκς και η τραγουδίστρια το ηχογράφησε σε ηλικία μόλις 13 ετών, λίγο καιρό μετά το συμβόλαιο της με την Decca Records.

Φέτος, για την 65η επέτειο του τραγουδιού κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το επίσημο μουσικό βίντεο και σύμφωνα με το NPR έχει συγκεντρώσει πάνω από 8 εκατομμύρια προβολές στο TikTok.

Brenda Lee Makes History Topping Hot 100 With 65-Year-Old Hit, 'Rockin' Around the Christmas Tree' https://t.co/eUBIjZX4ag — Variety (@Variety) December 4, 2023

Όσο για το «All I Want for Christmas Is You», η Μπρέντα Λι το χαρακτηρίζει ως ένα μεγάλο εμπόδιο για την κατάκτηση της κορυφής.

«Αλλά ξέρεις κάτι, αν κάτι βρίσκεται πάνω από εσένα θέλεις να είναι καλό. Και είναι» καταλήγει στο Variety η Λι, η οποία κλείνει τα 79 της χρόνια στις 11 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.