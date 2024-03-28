My Style Rocks: Total denim για βραδινή έξοδο και διαφωνία για την ιαπωνική cimoza - Δείτε το trailer

Τα τζιν επιστρατεύονται για το σημερινό task του My Style Rocks και διαγωνιζόμενες πρέπει να φέρουν looks που θα βασίζονται στο συγκεκριμένο ύφασμα αλλά θα είναι κατάλληλα για βραδινή έξοδο. Θα καταφέρουν να δώσουν αυτή τη λάμψη που απαιτεί μία τέτοια εμφάνιση;

Η Μπι φέρνει στο σύνολό της μία δημιουργία της Ελεάνας Δαρίβα η οποία έχει δημιουργηθεί από 20 παντελόνια! Η εμφάνισή της, δίνει ιδέες, όπως υποστηρίζει η Έβελυν Καζαντζόγλου.

Ο Λάκης Γαβαλάς, με αφορμή την εμφάνιση της Ζέτας, δίνει μαθήματα μόδας εξηγώντας τι είναι η ιαπωνική cimoza! Η συγκεκριμένη εμφάνιση γίνεται αιτία να διαφωνήσουν η Έβελυν Καζαντζόγλου και ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Casablanca και Σιμόν έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση για τα ρούχα από σχεδιαστές…

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.