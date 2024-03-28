Αεικίνητος και δημιουργικός παρά τα 81 του χρόνια ο Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese) μετά την ταινία «Killers of the Flower Moon» και την ανακοίνωσή του τον Ιανουάριο στους Los Angeles Times ότι θα γυρίσει ξανά μια ταινία για τον Ιησού, αναλαμβάνει χρέη παρουσιαστή και παραγωγού του θρησκευτικού ντοκιμαντέρ της Lionsgate Alternative Television, «Martin Scorsese Presents: The Saints».

Η νέα σειρά οκτώ επεισοδίων που δημιουργήθηκε από τον Μάτι Λέσεμ (Matti Leshem) σε σκηνοθεσία Ελίζαμπεθ Τσόμκο (Elizabeth Chomko) θα κάνει πρεμιέρα σε δύο μέρη στην υπηρεσία streaming Fox Nation.

Σε σενάριο Κεντ Τζόουνς (Kent Jones) το νέο ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει «τις αξιοσημείωτες ιστορίες οκτώ ανδρών και γυναικών που διακινδύνευσαν τα πάντα για να ενσαρκώσουν το πιο ευγενές και σύνθετο χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας, την πίστη», υπογραμμίζει το Fox News και αποκαλύπτει ότι μεταξύ των αγίων θα είναι η Ιωάννα της Λωραίνης, ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Τόμας Μπέκετ, η Μαρία Μαγδαληνή και ο Φραγκισκανός μοναχός Μαξιμίλιαν Κόλμπε.

«Έχω ζήσει με τις ιστορίες των αγίων το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, σκεπτόμενος τα λόγια και τις πράξεις τους και έχοντας φανταστεί τους κόσμους που κατοικούσαν, τις επιλογές που αντιμετώπιζαν, τα παραδείγματα που έδιναν», ανέφερε ο κορυφαίος σκηνοθέτης σε δήλωσή του. «Πρόκειται για ιστορίες οκτώ πολύ διαφορετικών ανδρών και γυναικών, που ο καθένας τους έζησε σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας και αγωνίστηκε να ακολουθήσει τον δρόμο της αγάπης που αποκαλύφθηκε σε αυτούς και σε εμάς από τα λόγια του Ιησού στα Ευαγγέλια».

Τα τέσσερα πρώτα επεισόδια του «Martin Scorsese Presents: The Saints» θα κάνουν πρεμιέρα τον Νοέμβριο ενώ τα υπόλοιπα το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

