«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Κυπριακές και εναλλακτικές συνταγές με στόχο τα 1.000 ευρώ - Δείτε το trailer

Η Μαρίνα και η Δημητριάννα από την Κύπρο κατάφεραν να κόψουν το σερί νικών των προηγούμενων παικτριών και βρίσκονται για δεύτερη φορά στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», παρέα με τον Μάρκο. Το αντίπαλο ζευγάρι που μπαίνει σήμερα στην κουζίνα είναι δύο κολλητοί φίλοι, η Ειρήνη και ο Λουκάς.

Τα δύο κορίτσια μαγειρεύουν «κολοκυθάκια με αβγά και πατάτες αντιναχτές» ενώ παράλληλα η Δημητριάννα διηγείται στον Μάρκο τις «τρέλες» που έκανε στο καρναβάλι της Πάτρας. Η κυπριακή συνταγή τους θα τους δώσει τη θετική κριτική του Έκτορα Μποτρίνι αλλά και τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου;

Ο Λουκάς είναι σχεδιαστής μόδας και έχει στο ενεργητικό του πολλές συνεργασίες με celebrities. H Ειρήνη εργάζεται σε ασφαλιστική εταιρεία και οι ιστορίες που λέει εντυπωσιάζουν τον Μάρκο. Η Ειρήνη μπαίνει στην κουζίνα για να μαγειρέψει «παστίτσιο του Λουκά στο τηγάνι». Θα καταφέρει το εναλλακτικό παστίτσιο να τους αναδείξει νικητές;

