Ο Μονομάχος: Τρεις μονομάχοι με όνειρα διεκδικούν 100.000 ευρώ - Δείτε το trailer

Στο σημερινό επεισόδιο, τρεις παίκτες ανεβαίνουν στην αρένα του Μονομάχου και ο καθένας δίνει τη δική του γνωστική μονομαχία διεκδικώντας έως 100.000 ευρώ.

Την αρχή κάνει η Νεφέλη Μανώλη που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και έχει στη διάθεσή της, τα παρακάτω δεδομένα: 10 ενεργούς αντιπάλους, 2.504 ευρώ στον λογαριασμό της και τη βοήθεια του 75%.

Η Νεφέλη που είναι φοιτήτρια στο Πολιτικό της Νομικής, γρήγορα τα βρίσκει δύσκολα καθώς οι 10 αντίπαλοι αποδεικνύονται πολύ πιο δυνατοί από όσο φανταζόταν.

Μετά από κλήρωση, ο Αντώνης Χύθης που κάθεται στη θέση 19 αναδεικνύεται ο νέος Μονομάχος. Ασχολείται με τις ανακαινίσεις σκαφών αναψυχής και δήλωσε συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο του στόχο: ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα καταφέρει να επιβιβαστεί στο... αεροπλάνο;

Η Μπέτυ Ορφανού από τη θέση 22 είναι η επόμενη τυχερή που καλείται να αναλάβει δράση: να εξοντώσει τους 100 αντιπάλους της και να διεκδικήσει το μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Από την αρχή του παιχνιδιού δείχνει να κυριεύεται από άγχος, όμως προσπαθεί να το αποβάλλει για να μείνει προσηλωμένη στο στόχο της.

