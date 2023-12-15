Στο σημερινό εορταστικό επεισόδιο μαγειρεύουμε με… στυλ! Ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» τέσσερις γυναίκες που γνωρίζουν από μόδα. Άραγε γνωρίζουν εξίσου καλά και από μαγειρική;

Από το My Style Rocks στην κουζίνα της «Μαμάς», η Μορτασία μαζί με τη Γεωργία Μπαχούμη και η Απολλεών ζευγάρι με την Ελεάνα Δαρίβα διαλέγουν το concept για τα πιάτα τους και είναι έτοιμες για τη νίκη που θα αποδείξει σε όλους ότι εκτός από πασαρέλα ξέρουν και από συνταγές! Τα κορίτσια πριν αποδείξουν ότι ξέρουν να μαγειρεύουν, επιδίδονται πρώτα σε αυτό που ξέρουν καλύτερα... να βαθμολογούν! Τα τριάρια πέφτουν βροχή και οι πρώτες εντάσεις εμφανίζονται στην κουζίνα.

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

