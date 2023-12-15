Hugh Grant: Έγινε θαυμαστής των BLACKPINK

Ο Χιου Γκραντ αποκάλυψε πώς έγινε θαυμαστής του γκρουπ της K-pop BLACKPINK. Ο Βρετανός ηθοποιός πρόσφατα εμφανίστηκε στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», στο πλαίσιο της προώθησης της νέας μεγάλου μήκους ταινίας «Wonka», στην οποία πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Τίμοθι Σαλαμέ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής Τζίμι Φάλον αναφέρθηκε σε ένα tweet που δημοσίευσε ο Χιου Γκραντ, στο οποίο αποκαλούσε τον εαυτό του «Blink», όπως αποκαλούνται οι θαυμαστές και θαυμάστριες των BLACKPINK. Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε πώς κατέληξε να παρακολουθεί ζωντανά συναυλία του συγκροτήματος της Κ-pop και έγινε θαυμαστής τους.

Hugh Grant reveals how he became a BLACKPINK fan: "K-pop isn't automatically a grumpy 63-year-old English man's cup of tea" https://t.co/yMeGOoABCT — NME (@NME) December 15, 2023

«Έχω μια κόρη που με παρέσυρε σε αυτό. Λοιπόν, η K-pop δεν είναι αυτόματα η κατάλληλη μουσική για έναν γκρινιάρη 63χρονο Άγγλο» είπε ο Χιου Γκραντ. «Αλλά ήταν μια τεράστια συναυλία των BLACKPINK στο Hyde Park στο Λονδίνο και με πήγε εκεί» πρόσθεσε.

«Το συναρπαστικό είναι ότι είναι ένα πολύ καλό κορίτσι. Είναι πολύ καλό κορίτσι στο σχολείο, είναι πολύ καλό κορίτσι στο σπίτι. Είναι υπέροχη. Αλλά στη συναυλία μετατράπηκε σε δαιμονισμένο παιδί, όπως στην ταινία "Ο Εξορκιστής"» ανέφερε.

Ωστόσο, ο Γκραντ είπε ότι αφού παρακολούθησε για μία ώρα τη ζωντανή συναυλία των BLACKPINK βρέθηκε και αυτός να κουνά το σφυρί σε σχήμα καρδιάς με φως που έχουν μαζί τους στις συναυλίες οι θαυμαστές του γκρουπ, όπως ακριβώς έκανε και η κόρη του. «Ήταν καταπληκτικές. Τις αγαπώ» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

