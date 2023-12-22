Jo Koy: Θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών

O Τζο Κόι θα είναι ο οικοδεσπότης της τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2024. Θα είναι η πρώτη εμφάνιση του κωμικού ως παρουσιαστή σε μια μεγάλη εκδήλωση απονομής βραβείων.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα έχουμε τον Τζο παρουσιαστή της 81ης τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών και να φέρνει τη μεταδοτική ενέργεια και το χιούμορ του για να ξεκινήσει τη σεζόν των βραβείων στο Χόλιγουντ. Ανυπομονούμε να δούμε τι επιφυλάσσει για τους σταρ του κινηματογράφου και το παγκόσμιο κοινό» δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA) Έλεν Χον.

«Έχω ανέβει σε πολλές σκηνές σε όλο τον κόσμο στην καριέρα μου, αλλά αυτή θα είναι πολύ ιδιαίτερη. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα παρουσιάσω τις Χρυσές Σφαίρες φέτος» είπε ο Κόι. «Αυτή είναι η στιγμή που μπορώ να κάνω περήφανη την οικογένεια στις Φιλιππίνες» σημείωσε.

Η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών του 2024 θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου και θα προβληθεί στο CBS. Δύο νέα βραβεία θα απονεμηθούν φέτος, για τον Καλύτερο Stand-up Kωμικό στην τηλεόραση και για Κινηματογραφικό και Εισπρακτικό επίτευγμα.

Ο Τζόι Κόι, με πατέρα απο τις ΗΠΑ και μητέρα από τις Φιλιππίνες, έχτισε καριέρα stand-up κωμικού στο Λας Βέγκας και οι παραστάσεις, οι οποίες συχνά επικεντρώνονται στην οικογένειά του και τον πολιτισμό των Φιλιππίνων, γεμίζουν αίθουσες συναυλιών και θέατρα στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

