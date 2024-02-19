Κάθε διαγωνιζόμενη του My Style Rocks έχει το δικό της ξεχωριστό στυλ και αυτό καλείται να φέρει και να εξελίξει στην πασαρέλα του διαγωνισμού. Τι συμβαίνει όμως όταν ένα look θυμίζει έντονα το στυλ μίας άλλης fashionista;

Δείτε το trailer:

Η κριτική επιτροπή σήμερα αντικρύζει looks για τα οποία φαίνεται ότι οι διαγωνιζόμενες έχουν καταβάλλει προσπάθεια αλλά και ορισμένα outfits που είναι από απλά έως και λάθος!

Ένα ζευγάρι μπότες γίνεται αφορμή για μία νέα αντιπαράθεση μεταξύ των fashionistas. Πάνω σε τι εστιάζεται η κριτική; Σε ποιο σημείο βρίσκει σύμφωνο τον Λάκη Γαβαλά;

