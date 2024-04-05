Μια spin-off σειρά της δημοφιλούς ταινίας «Η εκδίκηση της Ξανθιάς» βρίσκεται στα σκαριά από το Amazon Prime Video, όπως αποκάλυψε το «Deadline».

Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση, παρά μόνο ότι το σενάριο θα αναλάβουν ο Τζος Σβαρτς και η Στέφανι Σάβατζ, οι οποίοι επίσης θα είναι και οι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Η Ρις Γουίδερσπουν θα είναι στο τιμόνι της παραγωγής μέσω της εταιρείας της «Hello Sunshine».

'Legally Blonde' Spinoff Series In Works At Amazon From Reese Witherspoon's Hello Sunshine, Josh Schwartz & Stephanie Savage https://t.co/Ztwz51CUDM — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 4, 2024

Σημειώνεται ότι η σταρ πρωταγωνίστησε στις δύο πρώτες ταινίες στον ρόλο της Elle Woods, της ξανθιάς και φαινομενικά αφελούς ηρωίδας που κατάφερε να πάρει την εκδίκησή της από τον φιλόδοξο μνηστήρα της σπουδάζοντας στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ.

Η πρώτη ταινία το 2001 σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, με εισπράξεις άνω των 140 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Ακολούθησε η δεύτερη το «Legally Blonde 2: Red, White, and Blonde» το 2003 και η spinoff ταινία το 2009 όπου η Γουίδερσπουν ήταν παραγωγός.

Επίσης, ένα θεατρικό μιούζικαλ βασισμένο στην πρώτη ταινία έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ στη σκηνή του «Palace Theatre» το 2007, λαμβάνοντας πολλές υποψηφιότητες για Tony.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

