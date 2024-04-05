My Style Rocks: Αποστολή boho - Δείτε το trailer

Οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks σήμερα φέρνουν στο πλατό boho σύνολα για την περίσταση που εκείνες έχουν επιλέξει. Ωστόσο, οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε ορισμένα στιλ μπορούν να είναι λεπτές και σε αρκετές περιπτώσεις το gipsy look μπαίνει στα σύνολα βγάζοντας εκτός το boho.

Όπως εξηγεί ο Λάκης Γαβαλάς το boho look μας επιτρέπει με ένα τρόπο να αναμείξουμε ό,τι έχουμε, να μπερδέψουμε πολλά στοιχεία και να ζούμε σαν hippies.

Αρκετά από τα looks που παρουσιάζονται έχουν πιο σκληρά office στοιχεία με τον Στέλιο Κουδουνάρη να τοποθετείται τονίζοντας πως τα ρούχα σε ένα boho outfit πρέπει να έχουν ως βασικά χαρακτηριστικά την «ελευθερία, την κίνηση και την ανεμελιά».

Η υψηλή βαθμολογία που παίρνει η Casablanca από την κριτική επιτροπή τη συγκινεί και δάκρυα χαράς κυλάνε στο πρόσωπό της, πίσω όμως από αυτά η Έβελυν Καζαντζόγλου διακρίνει μία θλίψη…

Τα γεωμετρικά σχέδια στο μακιγιάζ της Ζέτας προβληματίζουν τον Στέλιο Κουδουνάρη καθώς η ίδια δεν έχει εξετάσει εάν έχουν κάποιο συμβολισμό στην κουλτούρα από την οποία προέρχονται. Η ίδια ξεσπά σε κλάματα…

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

