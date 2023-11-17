Ο Joaquin Phoenix είχε πρόβλημα με τους οργασμούς της Scarlett Johansson: Έχασα τον έλεγχο…

Στην ταινία «Her», ο Joaquin Phoenix και η Scarlett Johansson, δύο διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ, συνεργάστηκαν, ωστόσο η δουλειά τους δεν ήταν εύκολη και μεγάλο μέρος της ευθύνης αποδόθηκε στους οργασμούς της ηθοποιού!

Στην ταινία, ο Phoenix υποδυόταν έναν άνδρα που ερωτεύεται την εικονική βοηθό του, Samantha. Κατά τη διάρκεια της ταινίας, προκύπτουν ανορθόδοξες καταστάσεις και μάλιστα κάνουν και σεξ.

Τα γυρίσματα αυτών των σκηνών ήταν ιδιαίτερα άβολα για τον ηθοποιό, καθώς η Scarlett Johansson προσποιούνταν ότι είχε οργασμό, γεγονός που τον ανάγκασε να φύγει από το πλατό, αποκάλυψε η ίδια.

«Προσπαθήσαμε να κάνουμε μία λήψη και έχανε τον έλεγχο», λέει η Johansson στο podcast «Armchair Expert». «Δεν θέλεις ποτέ να ακούς τη φωνή σου και σίγουρα όταν έχεις οργασμό. Είναι πραγματικά αηδιαστικό. Ήταν πολύ περίεργο», ανέφερε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Johansson δεν είχε αρχικά επιλεγεί για να υποδυθεί τη Samantha.

