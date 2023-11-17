Μέγκαν Μαρκλ: Δηλώνει έκπληκτη με την επιτυχία της σειράς «Suits»

Ακόμα και η Μέγκαν Μαρκλ δεν μπορεί να εξηγήσει την απρόσμενη επιτυχία της δραματικής σειράς «Suits» στην οποία συμμετείχε πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, στον ρόλο της νομικού Ρέιτσελ Ζέιν.

Η δούκισσα του Σάσσεξ βρέθηκε στην ετήσια εκδήλωση του περιοδικού Variety, «Power of Women» που πραγματοποιήθηκε στο Mother Wolf στο Λος Άντζελες και ενημερώθηκε από τη σεναριογράφο του περιοδικού Αντζελίκ Τζάκσον, ότι η σειρά του USA Network, έχει πλέον ξεπεράσει τα 45 δισεκατομμύρια λεπτά ροής τόσο στο Netflix και όσο και στο Peacock σύμφωνα με την Nielsen.

Meghan Markle, Duchess of Sussex on the success of #Suits: "It’s hard to find a show you can binge-watch that many episodes of these days, so that could have something to do with it. But good shows are everlasting." | Variety #PowerOfWomen https://t.co/oGSpRQ4GyP pic.twitter.com/kz8QiTq2be — Variety (@Variety) November 17, 2023

«Δεν είναι τρελό;» είπε η Μαρκλ, μόλις το έμαθε. «Ήταν υπέροχο να δουλεύω με ένα τόσο σπουδαίο καστ και συνεργείο. Περάσαμε πραγματικά όμορφα. Ήμουν σε αυτό για επτά σεζόν, άρα ήταν αρκετό» τόνισε. «Είναι δύσκολο να βρεις μια σειρά που να μπορείς να παρακολουθήσεις τόσα πολλά επεισόδια αυτή την εποχή, έτσι αυτό μπορεί να έχει κάποια σχέση. Οι καλές σειρές είναι διαχρονικές».

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι επέλεξε για την περίσταση ένα εκρού ασύμμετρο φόρεμα Proenza Schouler αξίας 1.400 δολαρίων και το συνδύασε με μαύρες γόβες Aquazzura 895 δολαρίων και μαύρο τσαντάκι.

Η πρώην πρωταγωνίστρια της αγαπημένης σειράς «Suits» ανέφερε επίσης ότι είναι «πραγματικά περήφανη» για τα πρότζεκτ που έχει φέρει εις πέρας η «Archewell Productions», ενώ τόνισε ότι θέλει να δημιουργήσει «πράγματα που κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα» με «αίσθηση συλλογικότητας».

«Έχουμε τόσα πολλά συναρπαστικά πράγματα» ανέφερε η Μέγκαν Μαρκλ. «Ανυπομονώ μέχρι να τα ανακοινώσουμε, αλλά είμαι υπερήφανη γι' αυτό που δημιουργούμε. Τα λατρεύει και ο σύζυγός μου» συμπλήρωσε.

