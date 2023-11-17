Εmma Stone: Θα βραβευτεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς

Η Έμμα Στόουν θα τιμηθεί από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς με το Βραβείο Επιτεύγματος Ζωής (Desert Palm Achievement Award) για την ερμηνεία της στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός θα λάβει το βραβείο στις 4 Ιανουαρίου σε τελετή, στο Συνεδριακό Κέντρο Παλμ Σπρινγκς.

The Palm Springs International Film Awards has announced that Emma Stone is the recipient of the Desert Palm Achievement Award, Actress, for Searchlight Pictures’ POOR THINGS. Read the full press release: https://t.co/T9813JTJY0 pic.twitter.com/lYX0zB3zMI — Palm Springs Film Festival (@PSFilmFest) November 16, 2023

«Ή Έμμα Στόουν συνεχίζει να ασκεί επιρροή ως μία από τις πιο σημαντικές ηθοποιούς αυτής της γενιάς, οι ερμηνείες της είναι πάντα εξαιρετικές ανεξάρτητα από τον ρόλο. Στην πιο πρόφατη της ταινία «Poor Things», η Έμμα αποδίδει φλογερή ένταση και χαρακτήρα που οδηγεί στην απελευθέρωση» δήλωσε ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Nachhattar Singh Chandi.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς θα βραβευθούν επίσης το καστ και ο σκηνοθέτης της ταινίας «Killers of the Flower Moon».

Η Εταιρεία Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Παλμ Σπρινγκς (PSIFF) κάθε Ιανουάριο. Εκτός από την επιλογή των καλύτερων ταινιών της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας το PSIFF είναι γνωστό ως ο πρώτος σταθμός στον δρόμο για τα Βραβεία Όσκαρ.

Το 35ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς διοργανώνεται στις 4-15 Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

