Στο προηγούμενο επεισόδιο, οι εμφανίσεις των fashionistas απέσπασαν υψηλές βαθμολογίες συνεχίζοντας ένα ικανοποιητικό σερί. Το γεγονός αυτό κάνει την Κατερίνα Καραβάτου να ευελπιστεί για τη συνέχεια, αλλά αυτό θα το αποφασίσουν οι τρεις κριτές: ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή.

Δείτε το trailer:

Το διαγωνιστικό μέρος ξεκινά με την εμφάνιση της Ελεάνας αλλά η Απολλεών δείχνει ενοχλημένη μετά τα όσα συνέβησαν στο προηγούμενο επεισόδιο και αναθεωρεί τη στάση της. Λέει ότι είναι εκνευρισμένη με τη Γεωργία που την συκοφαντεί και δε θέλει πλέον να ανακατεύεται με τα ψέματά της. Φυσικά, η Γεωργία αντιδρά έντονα και τα... «αίματα ανάβουν»!

Οι εμφανίσεις κάποιων διαγωνιζόμενων θεωρούνται όνειρο και κάποιων άλλων... καταστροφή. Παρ’ όλα αυτά όμως, στην υψηλότερη θέση του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται η Απολλεών και η Διονυσία ενώ στις χαμηλότερες, η Δώρα και η Παντελίνα.

