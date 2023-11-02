Λογαριασμός
Μάρκος Σεφερλής at the theatre: Black Friday και 13- Δείτε βίντεο

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Μάρκος Σεφερλής at the theatre: Black Friday και 13

Κάθε Παρασκευή βράδυ, ο Μάρκος Σεφερλής δίνει show… at the theatre!

Αυτήν την Παρασκευή έχουμε «Black Friday και 13» και ο Μάρκος γυρίζει μια ταινία… στη σκηνή του θεάτρου.

Τα μέλη ενός «θεότρελου» κινηματογραφικού συνεργείου έχουν κλείσει ένα θέατρο για το γύρισμα μιας σκηνής από την ταινία «Ένα αστέρι πεθαίνει», μια Παρασκευή και 13.

Τι θα συμβεί μπροστά στα μάτια των εκατοντάδων «κομπάρσων» που θα παραβρεθούν εκείνη τη μέρα στο γύρισμα;

Θα είναι μια… «Black Friday» γεμάτη «ευκαιρίες» για τα μέλη του συνεργείου να αναδείξουν τα ταλέντα τους ερωτικά, υποκριτικά και σκηνοθετικά ή μια κλασική… γρουσούζικη «Παρασκευή και 13» που θα εξελιχθεί σε θρίλερ για όλους; Ή μήπως θα είναι ένας σπαρταριστός συνδυασμός και των δύο, δηλαδή μία… «Black Friday και 13»;

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής
Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Έλενα Τσαβαλιἀ, Γιάννης Καπετάνιος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Αγριόμαλλος, Ανάργυρος Βαζαίος, Σοφιάννα Γρηγοριάδη

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE
Κάθε Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

