Οι Πανθέοι: Οι κρυφές σχέσεις κινδυνεύουν να βγουν στο φως - Δείτε το sneak preview

Οι κρυφές σχέσεις κινδυνεύουν να βγουν στο φως, τα λάθη του παρελθόντος στοιχειώνουν το παρόν και οι ήρωες βρίσκονται σε αδιέξοδο στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Ο Κίτσος και η Μάρμω παρασύρονται από το πάθος τους και αποφασίζουν να ζήσουν κρυφά τον παράνομο έρωτά τους όσο καιρό είναι μαζί στην Κόρινθο. Περνούν ανέμελες στιγμές μαζί ελπίζοντας να μην τους ανακαλύψει η Σεβαστή. Η τελευταία όμως έχει μία αναπάντεχη συνάντηση στους δρόμους της Κορίνθου…

Δείτε το sneak preview:

Παράλληλα, στα Γιάννενα, ο Μεταξάς εκδηλώνει καθαρά τις επιφυλάξεις του για την παλιά γνωστή του Ανδρέα, τη Σοφία και μάλιστα θέλει να την απομακρύνει από τα Γιάννενα. Η γιατρός αποδεικνύεται πως στο παρελθόν δεν ήταν μόνο μια απλή φίλη και συμφοιτήτρια αλλά πολλά περισσότερα. Ανδρέας και Σοφία έχουν μία εκ βαθέων συζήτηση, που όπως φαίνεται θα έχει και συνέχεια…

Ο Στάθης και η Μερόπη είναι προβληματισμένοι με την εγκυμοσύνη της Θάλειας, και ενώ η Μερόπη σκέφτεται πως η μόνη λύση είναι ένας γάμος, ο Στάθης έχει πολύ πιο επικίνδυνες ιδέες και απευθύνεται στον Φάνη για δραστικές λύσεις...

Δείτε το trailer:

<br>

Η Βέτα αρχίζει να ψάχνει τι μπορεί να συμβαίνει πραγματικά με τη Λιάνα και τον ανιψιό της Θωμά, μαθαίνει τα ψέματά της και έρχεται σε μεγάλη σύγκρουση με την κόρη της. Η Δέσποινα ψάχνει τον Κίτσο, ενώ εκείνος έχει φροντίσει να της ρίξει στάχτη στα μάτια, μέσω του Τέλη. Τέλος, η Χρυσοστόμη θα κάνει μια νέα επίσκεψη στη Μιρέλλα μόνο που αυτή τη φορά κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι ακριβώς θέλει από τη δασκάλα…

Τι ακριβώς σκέφτεται ο Στάθης για να αντιμετωπίσει την αναπάντεχη εγκυμοσύνη της Θάλειας;

Τι ζητάει η Χρυσοστόμη και προκαλεί την έκπληξη της Μιρέλλας;

Η εκτίμηση του Ανδρέα για τη Σοφία θα εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο;

