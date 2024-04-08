Η Hania Rani στο φεστιβάλ WOW Athens του ΚΠΙΣΝ

Γεφυρώνοντας την ποπ μουσική με την κλασική και την ψυχεδέλεια με τον μινιμαλισμό, η πολυδιάστατη και βραβευμένη μουσικός Hania Rani έρχεται στο φεστιβάλ WOW Athens και την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Στις ζωντανές της εμφανίσεις η Rani καταφέρνει και συνδυάζει την κλασική με την ποπ μουσική, πιστεύοντας ακράδαντα ότι το ένα είδος συνοδεύει ιδανικά το άλλο, ενώ η μουσική της μοιάζει με την κίνηση των κυμάτων στον ωκεανό, άλλοτε οδηγώντας τον ακροατή σε ένα άκρως συναισθηματικό τοπίο και άλλοτε βάζοντάς τον σε μια βαθιά διαλογιστική κατάσταση. Η μουσική της έχει προσελκύσει – και συνεχίζει να προσελκύει και να εμπνέει εξίσου – τόσους πολλούς νέους ακροατές επειδή οι συνθέσεις της είναι περισσότερο συναισθηματικές παρά διανοητικές, περισσότερο ρυθμικές παρά ατονικές, δημιουργώντας έναν μουσικό κόσμο μέσα στον οποίο ο δυνητικός ακροατής παρασύρεται σε διάφορες κατευθύνσεις όπως το κύμα μέσα στον ωκεανό του ήχου.

Δευτέρα 8/4 στις 21:00

Ζώνη Α’ – Γενική είσοδος 25€, Ζώνη Β’ – Γενική είσοδος 20€, Ζώνη Β’ – Γενική είσοδος 15€, μειωμένο 10€

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα

Song From Far Away, του Simon Stephens στο Studio Μαυρομιχάλη

Το έργο του βραβευμένου με βραβείο Tony, Simon Stephens (“Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα”, “Χάρπερ Ρήγκαν”, “Χάιζενμπεργκ” κ.α.) και του μουσικοσυνθέτη και τραγουδοποιού Mark Eitzel γράφτηκε το 2014 και ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Φοίβου Σαμαρτζή. Νέα Υόρκη. Ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα αναγκάζει τον Βίλλεμ να γυρίσει πίσω στο Άμστερνταμ, στο πατρικό του, στην οικογένεια του, στους έρωτες του, σε όσα είχε αφήσει εδώ και δώδεκα χρόνια…Τολμάς να έρθεις αντιμέτωπος με όσα άφησες πίσω σου; Η μετάφραση και απόδοση του κειμένου σε άλλη γλώσσα γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως στην ελληνική από τον Φοίβο Σαμαρτζή για τις ανάγκες της παράστασης. Στο ρόλο του Βίλλεμ ο Βασίλης Παπαδημητρίου.

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Γενική είσοδος: 12€, μειωμένο: 8€

Studio Μαυρομιχάλη, Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια

Ομαδική εικαστική έκθεση «Η τέχνη είναι το δέντρο της ζωής» στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο

Το project #23 #24 Αποφθέγματα συνεχίζεται με την έκτη ομαδική εικαστική έκθεση στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι, στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου με θέμα τη φράση “Η τέχνη είναι το δέντρο της ζωής” που είπε ο Άγγλος ποιητής, ζωγράφος και μυστικιστής William Blake. Το concept, η οργάνωση και η επικοινωνία της έκθεσης ανήκει στον εκπαιδευτικό και διοργανωτή εικαστικών εκθέσεων Δημήτρη Λαζάρου, ο οποίος σημειώνει σχετικά με την έκθεση: «Σε αυτό το δέντρο, στον κορμό του, τα φύλλα του και τις ρίζες του κρύβεται ίσως η ύπαρξή μας, ενώ τα κλαδιά του απλώνονται ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να κοινωνήσουμε ιδέες, έννοιες, εξελίσσοντας την προσωπική μας ιστορία και μοίρα που αφήνει πίσω της το μοναδικό μας αποτύπωμα. Η τέχνη εμπνέει και εμπνέεται, δημιουργεί και δημιουργείται, αναπτύσσει και αναπτύσσεται μέσα από τους δημιουργικούς διαλόγους που προϋποθέτουν ελευθερία. Αυτή η ελευθερία είναι το μοναδικό λίπασμα που της δίνει δικαίωμα λόγου, ύπαρξης και τη διορατικότητα, το ξεχωριστό χαρακτηριστικό της που της προσφέρει απλόχερα το επόμενο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της, αυτό της διαχρονικότητας. Γι’ αυτό η προστασία της ελευθερίας της είναι το αναφαίρετό της δικαίωμα που η Τέχνη το αναγνωρίζει σε αυτόν που την δημιουργεί, τον Άνθρωπο που είναι ο φορέας της ζωής της. Το έχουμε καταλάβει ίσως καιρό, όμως τώρα είναι ο καιρός να προστατεύσουμε την Τέχνη ώστε να έχουμε Ζωή».

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 17:00 – 21:00

Είσοδος ελεύθερη

Αίθουσα Τέχνης Ελληνογαλλικού Συνδέσμου, Πλ. Φιλικής Εταιρείας 2, Κολωνάκι

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.