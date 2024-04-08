Ένα νέο βιβλίο για τους Beatles αποκαλύπτει συνάντηση με τον Τζον Λένον που έκανε τον Μικ Τζάγκερ να αισθανθεί «άβολα».

Το βιβλίο με τίτλο «All You Need Is Love» των Στίβεν Γκέινς και Πίτερ Μπράουν για το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 11 Απριλίου.

Συνεντεύξεις που είχαν πάρει οι συγγραφείς από τα μέλη του συγκροτήματος, τους φίλους και τους συγγενείς τους, κατά την προετοιμασία του αμφιλεγόμενου βιβλίου τους «The Love You Make» (1983) έχουν συμπεριληφθεί στο «All You Need Is Love».

Όταν κυκλοφόρησε το «The Love You Make» οι Beatles δεν ήταν ευχαριστημένοι με το περιεχόμενό του και όπως ισχυρίζεται Στίβεν Γκέινς στους Times «ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έσκισαν το βιβλίο και το έκαψαν στο τζάκι, σελίδα προς σελίδα».

«Υπήρχε μια ομερτά, ένας κώδικας σιωπής γύρω από τους Beatles, και δεν πίστευαν ότι θα έβγαινε μπροστά κανείς να πει την αλήθεια» ανέφερε.

Τώρα, οι Γκέινς και Μπράουν θα κυκλοφορήσουν το «All You Need Is Love», εμπνευσμένο από το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον «Get Back». Το βιβλίο πρόκειται να αποκαλύψει ακόμη περισσότερες αρκετά άγνωστα γεγονότα για το συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένης συνάντησης μεταξύ του Λένον και του Τζάγκερ που έκανε τον τελευταίο να αισθανθεί «άβολα».

Σύμφωνα με τον Μπράουν, η αμήχανη συνάντηση συνέβη όταν ο Άλεν Κλάιν ανέλαβε τη θέση του λογιστή των Beatles το 1969 και απέλυσε τους συνεργάτες τους εκείνη την εποχή. Αν και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ φαινόταν να μην συμπαθεί τον Κλάιν, ο Γκέινς ισχυρίζεται στο βιβλίο ότι «οι συνεντεύξεις δείχνουν ότι ο Άλεν Κλάιν πρόσφερε στη Γιόκο Όνο ένα εκατομμύριο δολάρια για το κινηματογραφικό της έργο.

«Είχε δελεαστεί και ο Τζον θα έκανε ό,τι έλεγε η Γιόκο» αναφέρει.

Ο Μπράουν ζήτησε από τον Τζάγκερ να παρευρεθεί σε μια συνάντηση με τους Beatles για να «εξηγήσει ποιος ήταν ο Άλεν Κλάιν». Ο Κλάιν συνεργαζόταν προηγουμένως με τους Rolling Stones το 1965, αλλά η δυσπιστία του Τζάγκερ για εκείνον οδήγησε στην τελική αντικατάστασή του το 1970, η οποία οδήγησε σε χρόνια αντιδικίας μεταξύ των δύο.

Ωστόσο, ο Μπράουν είπε ότι ο Λένον, «με τον υπέροχο τρόπο του, έβαλε τον Κλάιν να έρθει στην ίδια συνάντηση, κάτι που ήταν βαθιά ντροπιαστικό» και «έκανε τον Μικ να νιώσει πολύ άβολα».

Oι συνεντεύξεις είναι μοναδικές και ειλικρινείς. Οι πληροφορίες, οι ιστορίες και οι εμπειρίες και η εξουσία των ανθρώπων που σχετίζονται με αυτές, έχουν ιστορική αξία. Εκτός από συνεντεύξεις με τον Πολ, τη Γιόκο, τον Ρίνγκο και τον Τζορτζ, ο Μπράουν και ο Γκέινς έχουν συμπεριλάβει επίσης συνεντεύξεις από τις πρώην συζύγους των Beatles, καθώς και από τις σημαντικότερες κοινωνικές και επιχειρηματικές προσωπικότητες του στενού κύκλου τους. Μεταξύ άλλων, οι συνεντεύξεις βοηθούν να γίνει κατανοητό το γιατί διαλύθηκαν οι Beatles, αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

