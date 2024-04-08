«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Ο Μάρκος αποσυντονίζει τους παίκτες

Ο Παναγιώτης και η κόρη του Άννα, συνεργάστηκαν άψογα στο προηγούμενο επεισόδιο και με το πιάτο που παρουσίασαν στον Έκτορα, πήραν τη νίκη. Σήμερα, θα αντιμετωπίσουν δύο κολλητούς φίλους, τον Σπύρο και τον Παναγιώτη.

Δείτε το τρείλερ

Η Άννα θα βάλει τον μπαμπά της για δεύτερη φορά στην κουζίνα και θα τον καθοδηγήσει για να μαγειρέψει «συκώτι με πουρέ πατάτας». Η Άννα μιλά στον Μάρκο για τα χιουμοριστικά videos που ανεβάζουν ως οικογένεια στα social media ενώ ο Παναγιώτης «τρέχει» στην κυριολεξία για να προλάβει το χρόνο αλλά και να αποφύγει τις επίμονες ερωτήσεις του Μάρκου που προσπαθεί να τον αποσυντονίσει. Τελικά, παραδίδει το πιάτο στην ώρα του – θα είναι όμως και νόστιμο για να κερδίσει άλλα 1.000 ευρώ;

Ο Σπύρος και ο Παναγιώτης είναι παιδικοί φίλοι, μεγάλωσαν σε μικρά χωριά της Μάνης και ήρθαν στην Αθήνα για σπουδές, ο πρώτος στο Μαθηματικό και ο δεύτερος στα ΤΕΦΑΑ. Στο κοινό βρίσκονται γονείς, συγγενείς και φίλοι για να τους εμψυχώσουν και να θαυμάσουν τις μαγειρικές τους ικανότητες. Ο Σπύρος μπαίνει στην κουζίνα και μαγειρεύει «μακαρόνια Μάνης με σύγκλινο». Θα καταφέρουν να κερδίσουν;

