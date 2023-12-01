Η Τουρκομερίτισσα, του Δημήτρη Καρατζιά στο Εν Αθήναις

Ο Δημήτρης Καρατζιάς και η Ελένη Ουζουνίδου συναντιούνται και πάλι, μετά την «Ψιλικατζού» που παρουσιάστηκε για δύο σεζόν στον Πολυχώρο VAULT, και αυτή τη φορά με μια αληθινή ιστορία. Την παράσταση «Η Τουρκομερίτισσα» (βασισμένη στη ζωή της Μαρίκας Νίνου) σε κείμενο – σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά με την Ελένη Ουζουνίδου στον ομώνυμο ρόλο. Η Μαρίκα Νίνου έζησε μια σύντομη, αλλά ταραχώδη ζωή. Ερωτεύτηκε πολύ, αγάπησε πολύ, πόνεσε πολύ. Ήταν μια γυναίκα ξεχωριστή, που η ζωή την σμίλεψε. Ένα μοναδικό κράμα εκρηκτικής προσωπικότητας και τρομερής ευαισθησίας. Κι άφησε πίσω της μια κληρονομιά που αξίζει να αναγνωριστεί και να την μάθουν οι νεότερες γενιές. Μια γλυκόπικρη παράσταση που αποτελεί φόρο τιμής στους πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής και ειδικότερα στην Αρμένισσα τραγουδίστρια Ευαγγελία Αταμιάν, που ξεριζώθηκε από την πατρίδα της στην Μικρά Ασία, μεγάλωσε στην προσφυγούπολη της Κοκκινιάς, ξαναβαφτίστηκε Μαρίκα Νίνου και δοξάστηκε όσο καμία άλλη στην εποχή της.

Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

15€

Tempus Verum, Ιάκχου 19, Γκάζι

Ο Κωστής Μαραβέγιας στο Vox

Ο τραγουδοποιός και συνθέτης Κωστής Μαραβέγιας επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις και ανεβαίνει στη σκηνή του VOX από σήμερα Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 21:00 για περιορισμένες παραστάσεις. Ο Κωστής για πρώτη φορά στήνει μια συναυλία-παράσταση, βασισμένη στη δισκογραφία του αλλά και στο τελευταίο του άλμπουμ Portofino που ήδη έχει αγαπηθεί από το κοινό. Και για όσους αγαπήσαμε τη μουσική του για τη σειρά Milky Way, θα μας μεταφέρει στο μαγικό του μουσικό γαλαξία καθισμένος για λίγο στο πιάνο.

Παρασκευή 1, 8, 15, 22, 29 Δεκεμβρίου στις 21:00

Από 15€

Vox, Ιερά Οδός 16, Γκάζι

Χρήστος Θηβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης για δεύτερη χρονιά στη Σφίγγα

Ο Χρήστος Θηβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης συναντιούνται για μια ακόμη χρονιά στη Μουσική Σκηνή Σφίγγα, από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου και για περιορισμένες εμφανίσεις. Μετά την πρώτη τους επιτυχημένη συνύπαρξη στη Σφίγγα πέρσι και τις συναυλίες του καλοκαιριού, οι δυο τους έρχονται ξανά να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τα τραγούδια “γυμνά αλλά και γυμνασμένα, όπως τη στιγμή που έρχονται στο φως”. Μέσα από ανατρεπτικές επιλογές ρεπερτορίου, αυτοσχεδιασμούς και αδιάκοπη επαφή με τους ακροατές, χτίζουν ένα πρόγραμμα που έχει στιγμές συγκινητικές, εξωστρεφείς, προσωπικές και ομαδικές. Οι μοναδικές ερμηνείες του Χρήστου Θηβαίου σε δικά του τραγούδια από την εποχή των Συνήθων Υπόπτων αλλά και τραγούδια των Θάνου Μικρούτσικου, Βασίλη Δημητρίου και πολλών άλλων μεγάλων συνθετών, συναντιούνται με τις υπέροχες συνθέσεις και τη μοναδική δεξιοτεχνία του Παναγιώτη Μάργαρη σε solo κομμάτια.

Παρασκευή 1, 8, 15, 22, 29 Δεκεμβρίου στις 21:00

10-40€

Μουσική Σκηνή Σφίγγα, Ζωοδόχου Πηγής & Κιάφας 13, Αθήνα

