Η αποχώρηση του BO την προηγούμενη εβδομάδα στεναχώρησε ιδιαιτέρως τον Γιώργο Χειμωνέτο με την Αγγελική Ηλιάδη και τον Τάσο Ξιαρχό να σπεύδουν να τον παρηγορήσουν. Η αρχηγία του Πάνου Καλίδη έφερε αρκετές εντάσεις με τον Τάσο με τους δύο να ανταλλάσσουν αρκετές… φιλοφρονήσεις. Σε παρόμοιο κλίμα όμως κινήθηκαν και ο Νίκος Βαμβακούλας με τον Πάτρικ Ογκουνσότο με τις παρανοήσεις μεταξύ τους να δυναμιτίζουν περαιτέρω την ατμόσφαιρα.

Στα αγωνιστικά της εβδομάδας στο πρώτο φιλανθρωπικό αγώνισμα διαγωνίστηκαν η Αγγελική Ηλιάδη έχοντας ως ζευγάρι τον Νίκο Αναδιώτη και η Ιωάννα Λίλη τον Γιώργο Χειμωνέτο. Ο τελευταίος δεν άντεξε να φέρει εις πέρας την αποστολή και τη θέση του πήρε ο Τάσος Ξιαρχό. Οι celebrities με τις προσπάθειές τους σε μία ιδιαίτερη τραμπάλα κατάφεραν να ανεβάσουν το συνολικό ποσό που θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό στις 58.600 ευρώ.

Στη συνέχεια ένα καλάθι γεμάτο σοκολάτες έφτασε στα χέρια του Πάνου Καλίδη ως προπομπός της επόμενης δοκιμασίας. Ο ίδιος και ο Νίκος Βαμβακούλας έγιναν πρωταγωνιστές ενός διαφορετικού δρώμενου όπου έπρεπε να βρουν τα χρυσά εισιτήρια που κερδίζουν. Και οι δύο κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη δοκιμασία και μάλιστα με κοντινούς χρόνους με αποτέλεσμα Πράσινοι και Κίτρινοι να παρακολουθήσουν το πρώτο επεισόδιο του «I’ M A CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE» σε μία ιδιωτική προβολή στη μέση της ζούγκλας.

Η επόμενη μέρα έβαλε τους Celebrities σε θέση cameraman και… κάμερας σε ένα αγώνισμα με έπαθλο ένα δείπνο με μεξικάνικη κουζίνα και ανάλογη μουσική! Νικητές αναδείχθηκαν οι Κίτρινοι. Η επόμενη πρόκληση αφορούσε την Αγγελική και τον Πάτρικ και ήταν για το φιλανθρωπικό σκοπό. Οι δύο Celebrities έπρεπε να μπουν σε κάποια δωμάτια με… παγίδες για να αναζητήσουν αστέρια και απολεσθέντα αντικείμενα για να συγκεντρώσουν 4.000 ευρώ. Η Αγγελική και ο Πάτρικ πέτυχαν το στόχο τους φτάνοντας το συνολικό ποσό για το φιλανθρωπικό σκοπό στις 62.600 ευρώ. Οι παίκτες επέστρεψαν στο camp και αφηγήθηκαν την περιπέτειά τους θυμίζοντας στις ομάδες τους κάτι ανάμεσα σε Avatar και Στρουμφάκια!

Λίγο πριν τη δοκιμασία της αποχώρησης τα πηγαδάκια οργανώθηκαν και οι συζητήσεις πήραν φωτιά! Ο Πάνος Καλίδης έσωσε με την ψήφο του τον Νίκο Αναδιώτη, εκείνος με τη σειρά του τον Πάτρικ Ογκουνσότο ο οποίος ψήφισε την Ιωάννα Λίλη. Η παίκτρια της Πράσινης ομάδας έσωσε τον Τάσο Ξιαρχό αφήνοντας ως υποψήφιους την Αγγελική Ηλιάδη, τον Γιώργο Χειμωνέτο και τον Νίκο Βαμβακούλα. Ο Τάσος Ξιαρχό έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο για να αποχωρήσει ο Νίκος Βαμβακούλας. Ο ίδιος δήλωσε πως δεν κακίζει κανένα και πως θα παλέψει κι αν είναι καλός θα μείνει. Η δοκιμασία περιλάμβανε βουτιά στο νερό, απομνημόνευση και ευστοχία. Ο Νίκος Βαμβακούλας ήταν εκείνος που δεν τα κατάφερε ενώ ο Γιώργος Χειμωνέτος είχε την καλύτερη επίδοση βγαίνοντας αρχηγός του camp για την επόμενη εβδομάδα. Ο Νίκος λίγο πριν φύγει μίλησε για τις φιλίες που έχτισε με τα μέλη της Κίτρινης ομάδας δηλώνοντας πως θα του λείψουν η Αγγελική, ο Τάσος και ο Γιώργος ενώ δεν θα του λείψουν οι Πράσινοι.

Επιστρέφοντας στο camp ο Γιώργος Χειμωνέτος και η Αγγελική Ηλιάδη έκαναν μία φάρσα σε όλους και περισσότερο στον Τάσο Ξιαρχό. Ο Γιώργος είπε πως αποχώρησαν και ο Νίκος και η Αγγελική με τον Τάσο να δηλώνει πως θα φύγει! Μέχρι που εμφανίστηκε η Αγγελική στο camp και αποκαλύφθηκε η φάρσα!

I’ M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE

#ImACelebrityGR

#SkaitvGR

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.