Survivor 2024: «Αλλαγή στην αλλαγή» για τους Μπλε - Νέος παίκτης στη θέση του Βουγιουκαλάκη

Στο τελευταίο επεισόδιο του Survivor είδαμε την αθρόα είσοδο 5 παικτών. Ανάμεσά τους ήταν και ο Κωνσταντίνος Βουγιουκαλάκης.

Ο παίκτης εντάχθηκε στην ομάδα των Μαχητών, αγωνίστηκε, έφερε πόντο, όμως στη συνέχεια λόγω αδιαθεσίας έφυγε για το νοσοκομείο όπου και παρέμεινε για όλη τη μέρα. Στο νέο αγώνισμα για τη δεύτερη ασυλία, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε πως για να αποκατασταθεί ξανά η ισορροπία, οι Μαχητές θα ενισχυθούν με έναν ακόμα παίκτη, τον Tik Toker Γιώργο Γκιουλέκα.

Ο παίκτης φάνηκε εξαρχής άνετος, ενώ και την ώρα που κλήθηκε να αγωνιστεί τα πήγε περίφημα και έφερε πόντο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.