Survivor 2024: Ολική ανατροπή σκηνικού - Ευρεία νίκη για τους Μπλε - Η δεύτερη υποψήφια

Τα πάνω κάτω έφεραν στο παιχνίδι οι νέοι παίκτες. Οι δύο σημαντικότες προσθήκες για τους Μαχητές, Σταυρούλα Χρυσαειδή και James Καφετζής, έχουν δώσει έναν εντελώς διαφορετικό αέρα στην Μπλέ ομάδα. Με τις συμβουλές αλλά και τις ικανότητές τους στους στίβους μάχης, κατάφεραν να οδηγήσουν την ομάδα των Μαχητών σε μια ευρύτατη νίκη που δύσκολα θα μπορούσαν και οι ίδιοι οι Μπλε να φανταστούν μετά την πανωλεθρία της προηγούμενης εβδομάδας.

Για την ακρίβεια τα πάντα φάνηκε να έχουν κριθεί ήδη από τις πρώτες 7 αναμετρήσεις, με τους Μαχητές να σημειώνουν το εκπληκτικό 7-0!

Σε πολύ κακή μέρα βρέθηκε το βουνό των Κόκκινων, που δεν κατάφερε να φέρει κανέναν πόντο, ενώ και λίγες στιγμές πριν την έναρξη του αγώνα κατάφερε να προκαλέσει εκνευρισμό στην ομάδα της με ένα σχόλιο.

Στο Συμβούλιο που ακολούθησε η Κόκκινη ομάδα κλείδωσε την αποχώρηση γυναίκας για την τρέχουσα εβδομάδα, ψηφίζοντας της Όλγα Πηλιάκη. Η παίκτρια παραδέχθηκε ότι δικαίως ψηφίστηκε και είναι έτοιμη να παλέψει για να παραμείνει.

Η αλήθεια όμως είναι ότι η ομάδα είναι σε πολύ δύσκολη θέση και σε περίπτωση που χάσει και τον επόμενο αγώνα ασυλίας και χάσει και τον τίτλο του MVP, πράγμα που φαντάζει πιθανότερο, ενδέχεται να έχει υποψήφια μία εκ των Ασημίνα & Δαλάκα!

Πηγή: skai.gr

