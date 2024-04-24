Ο Post Malone ετοιμάζει μυθιστόρημα σε ταινία και μορφή κόμικ

Οι Post Malone, Platinum Dunes και Vault Comics ανακοίνωσαν ότι θα συνεργαστούν για ένα μυθιστόρημα σε μορφή κόμικ και για ταινία.

Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής και παραγωγός Post Malone δημιούργησε την αρχική ιστορία.

Στο σενάριο του Post Malone, ένα 18τροχο στέλνεται πίσω στον χρόνο, στη μεσαιωνική Ευρώπη για να πολεμήσει δαίμονες με βαρύ πυροβολικό.

Ο οίκος Vault Comics θα εκδώσει το εικονογραφημένο μυθιστόρημα το 2025, ενώ η Platinum Dunes αναπτύσσει την κινηματογραφική μεταφορά μεγάλου μήκους.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που μοιράζομαι αυτή την άπαιχτη ιστορία με τον κόσμο» είπε ο Post Malone σε δήλωσή του.

O Post Malone είναι κάτοχος οκτώ βραβείο Grammy και έχει επίσης εμφανιστεί στις ταινίες «Spenser Confidential», «Road House» και «Wrath of Man» με το πραγματικό όνομά του, Όστιν Ποστ.

Συνεργάστηκε με την Τέιλορ Σουίφτ στο τραγούδι «Fortnite» στο πρόσφατο άλμπουμ της «Tortured Poets Department».

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται αν ο Post θα πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά του εικονογραφημένου μυθιστορήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

