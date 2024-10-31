Ζελένσκι: Επιβεβαίωσε πως ζήτησε πυραύλους Τόμαχοκ που μπορούν να φτάσουν μέχρι την Αγία Πετρούπολη

Ο -εμφανώς ενοχλημένος- Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε διαρροή στην εφημερίδα New York Times σύμφωνα με την οποία ζήτησε πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του «σχεδίου για τη νίκη» στον πόλεμο με τη Ρωσία που παρουσίασε πρόσφατα.

«Αυτή είναι πληροφορία που είχε εμπιστευτικό χαρακτήρα» και το ζήτημα συζητήθηκε «ανάμεσα στην Ουκρανία και τον Λευκό Οίκο», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στην ισλανδική πρωτεύουσα Ρέικιαβικ.

Δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το αίτημά του για την προμήθεια των πυραύλων αυτών διέρρευσε στον Τύπο.

«Πώς θα πρέπει να εκλάβουμε τα μηνύματα αυτά; Σημαίνει αυτό πως δεν υπάρχει τίποτε εμπιστευτικό (στις συνομιλίες) μεταξύ συμμάχων;» διερωτήθηκε.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ο κ. Ζελένσκι παρουσίασε σχέδιο πέντε σημείων προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία με τους όρους της Ουκρανίας.

Το σχέδιο φέρεται να προβλέπει να προσκληθεί η Ουκρανία να ενταχθεί στο NATO, καθώς και αναβάθμιση του στρατού της.

Ωστόσο, η ένταξη της Ουκρανίας στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού προτού τερματιστεί ο πόλεμος θα συνεπαγόταν πως όλα τα κράτη μέλη της θα εμπλέκονταν στη σύρραξη κι αυτό προκαλεί από δισταγμούς ως την ανοικτή απόρριψη της ιδέας από μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας.

Οι πύραυλοι κρουζ Τόμαχοκ έχουν μέγιστο δραστικό βεληνεκές 2.400 χιλιομέτρων, κατά συνέπεια θα μπορούσαν να πλήξουν αν εκτοξεύονταν από την Ουκρανία μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Αγία Πετρούπολη, η Μόσχα και η Γεκατέρινμπουργκ.

Πηγή: skai.gr

