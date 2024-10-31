Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα (Πέμπτη) ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και την Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια - παράκτια μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα νότια και θα φθάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στη Μακεδονία κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια - παράκτια μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα και βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι το απόγευμα, κυρίως στα βορειότερα τμήματα της ανατολικής Στερεάς και την Εύβοια και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα νοτιότερα τμήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι το μεσημέρι και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 πρόσκαιρα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-11-2024

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις από τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 21 με 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 24 με 25 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-11-2024

Στα κεντρικά και βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές. Από τις μεσημβρινές ώρες γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-11-2024

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στην Κρήτη και το νότιο Ιόνιο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία όμως θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και γρήγορα θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-11-2024

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά (εκτός της Θράκης), στην Κρήτη και τα θαλάσσια τμήματα του νότιου Ιονίου αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι βελτίωση στα ηπειρωτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα ανατολικά.

