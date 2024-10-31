Με μια κόντρα στην καλύβα της κίτρινης ομάδας ξεκίνησε το 33ο επεισόδιο του Survivor. Η Γεωργία εκνευρισμένη με τη Φοίβη δεν σταματούσε να την κατηγορεί για μια αβλεψία της και ήρθε σε ρήξη και με τον Γιάννη Αλκέο Κάλι που της ζητούσε να σταματήσει.

Η ρήξη αυτή φαίνεται πως δεν ήταν προσωρινή καθώς στη συνέχεια του επεισοδίου ο Γιάννης αρνήθηκε να φιλήσει την Γεωργία που τον πλησίασε να τον χαιρετήσει, αφού θα έφευγε για την εξορία. Μάλιστα ο Γιάννης είπε χαρακτηριστικά στη συμπαίκτριά του ότι ... ''δεν θέλει να υποκρίνεται'' με εκείνη να του απαντάει αναλόγως.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μια διαπραγμάτευση που έκρυβε μια έκπληξη. Οι αρχηγοί των δύο ομάδων κλήθηκαν να διαπραγματευτούν για την ανταλλαγή παικτών και να πάρουν και ένα αντικείμενο που βρισκόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Νίνο και Άγγελος συμφώνησαν να ανταλλάξουν τη Φοίβη με τον Βλαδίμηρο και ο Νίνο έφυγε από την καλύβα κρατώντας μια τούρτα, ενώ ο Άγγελος πήρε ένα κουτί το οποίο έκρυβε μέσα ένα σημαντικό τοτέμ, που μπορεί να σώσει κάποιον που ψηφίστηκε να αποχωρήσει.

Η Γεωργία αναφέρθηκε στη κόντρα της με τον Γιάννη και όταν βρισκόταν στην εξορία σε συζήτησή της με την Ελένη, που ψηφίστηκε από την δική της ομάδα. Υποστήριξε ότι ο συμπαίκτης της προσπαθεί και να τα έχει καλά με την ''κλίκα'', αλλά και να δείχνει προς τα έξω ότι δεν ανήκει κάπου και θέλει το καλό της ομάδας, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι ''προσπαθεί να έχει όλα τα καρπούζια κάτω από τη μασχάλη''.

Στη συνέχεια του επεισοδίου, οι ''Τίγρεις'' κέρδισαν με το εμφατικό 7-3 το έπαθλο της διαμονής σε βίλα για μια μέρα. Οι ''Αετοί'' επέστρεψαν στην καλύβα τους μετά την ήττα και συζητούσαν. Ο Άγγελος δεν έχασε ευκαιρία να τους δείξει το τοτέμ που κέρδισε στην διαπραγμάτευση, καθησυχάζοντας τους συμπαίκτες του ότι θα το αξιοποιήσει για όλους. Αυτή του η στάση έκανε εντύπωση στη Φοίβη, η οποία θα ακολουθούσε διαφορετική στρατηγική. Τέλος, ο ερχομός της Φοίβης στη πράσινη ομάδα φαίνεται να προκάλεσε τον ενθουσιασμό στον Μιχάλη, που αναρωτιέται αν θα προκύψουν συναισθήματα ανάμεσά τους.

Πηγή: skai.gr

