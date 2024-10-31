Η δικαιοσύνη απεφάνθη. Ένοχοι κρίθηκαν οι δύο οδηγοί που στις 24 Νοεμβρίου 2020 παρέσυραν διαδοχικά με τα αυτοκίνητά τους και εγκατέλειψαν στην άσφαλτο έναν 81χρονο πεζό ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Το δικαστήριο και συγκεκριμένα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, επέβαλε ποινή φυλάκισης 28 μηνών σε έναν κάτοικο της Ιαλυσού και 24 μηνών σε μια κάτοικο Αττικής καθώς τους έκρινε ένοχους για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια.

Σε αμφότερους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, στο 9ο χιλιόμετρο, στο ύψος του κυνοκομείου. Ο άτυχος άνδρας στην προσπάθειά του να διανύσει πεζός τον δρόμο, παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 38χρονος, έπεσε στο οδόστρωμα και παρασύρθηκε εκ νέου από ένα δεύτερο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 53χρονη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη dimokratiki.gr ο πρώτος κατηγορούμενος οδηγώντας το αυτοκίνητό του, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λίνδο προς Ρόδο, κρίθηκε ένοχος για το ό,τι δεν οδηγούσε με σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή του, ούτε ασκούσε την αναγκαία επί της οδού και επί του οχήματός του εποπτεία, δεν διατηρούσε δε τον απόλυτο έλεγχο του οχήματός του και δεν αντιλήφθηκε τον πεζό ο οποίος κινούνταν διαγώνια με σκοπό να διασχίσει τις λωρίδες κυκλοφορίας προς Ρόδο της ανωτέρω επαρχιακής οδού, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.

Εξαιτίας δε της πρόσκρουσης ο 81χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα, στη συνέχεια δε, εκείνος τον εγκατέλειψε αβοήθητο στο οδόστρωμα και εκτεθειμένο στα λοιπά διερχόμενα οχήματα, καίτοι είχε νόμιμη υποχρέωση να τον βοηθήσει με αποτέλεσμα να πατηθεί από τουλάχιστον άλλα δύο διερχόμενα οχήματα μεταξύ των οποίων και το όχημα οδηγούμενο από τη δεύτερη κατηγορούμενη καθώς και άλλα άγνωστα οχήματα.

Συνεπεία των ανωτέρω, ο παθών υπέστη υπαραχνοειδές αιμάτωμα ινιακού λοβού και παρεγκεφαλίδας, κάταγμα πρώτου αυχενικού σπονδύλου και πλήρη εξάρθρωση της κεφαλής με πλήρη διατομή του νωτιαίου μυελού, πολλαπλά κατάγματα όλων των πλευρών, άμφω και κάταγμα στέρνου, θλάση μεσοθωρακίου, αιμοθώρακα, ρήξη και πολτοποίηση αριστερού πνεύμονα, διάρρηξη περικαρδίου, ρήξη ανιούσης αορτής, πολλαπλές ρήξεις των τοιχωμάτων της καρδιάς, ευρεία θλάση μεσεντερίου, αίμα και εντερικό περιεχόμενο εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας, ρήξεις της κάψας ήπατος και σπληνός, πολλαπλές ρήξεις λεπτού και παχέος εντέρου, ρήξεις άμφω των νεφρών και διάσταση ηβικής συμφύσεως, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατό του.

Η δεύτερη κατηγορούμενη οδηγώντας το αυτοκίνητο της, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λίνδο προς Ρόδο, ενήργησε αμελώς όπως και ο πρώτος και εξαιτίας της διέλευσης το αυτοκίνητό της πάνω απο το σώμα του, ο πεζός τραυματίστηκε βαρύτατα, στη συνέχεια δε εκείνη τον εγκατέλειψε αβοήθητο στο οδόστρωμα και εκτεθειμένο στα λοιπά διερχόμενα οχήματα, καίτοι είχε νόμιμη υποχρέωση να τον βοηθήσει, με αποτέλεσμα να πατηθεί από τουλάχιστον άλλα δύο άγνωστα διερχόμενα οχήματα.

