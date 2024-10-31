Σήμερα Πέμπτη Σποραδικές Βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Α Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς.
Την Παρασκευή πιθανότητα για ασθενείς βροχές στην Κρήτη , και το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. Οι Β άνεμοι την Παρασκευή 7 μποφόρ στο Αιγαίο , το Σάββατο θα εξασθενήσουν , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Την Κυριακή ασθενείς τοπικές θα σημειωθούν στα Α ηπειρωτικά και την Κρήτη , Οι Β άνεμοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Αττική
Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς
- Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο , η θερμοκρασία σε βαθμιαία πτώση. Μέχρι την Κυριακή μικρά τα ύψη βροχής σε Θεσσαλία , Στερεά Ελλάδα και Κρήτη.
- Καιρός σήμερα: Συννεφιά με θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς και 7 μποφόρ στο Αιγαίο – Αναλυτική πρόγνωση
- Ενισχύονται πάλι οι βοριάδες από Τετάρτη, σε βαθμιαία πτώση η θερμοκρασία - Μέχρι την Κυριακή μικρά τα ύψη βροχής σε Θεσσαλία, Στερεά, Κρήτη
