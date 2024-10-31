Λογαριασμός
Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Μέχρι την Κυριακή μικρά τα ύψη βροχής σε Θεσσαλία , Στερεά Ελλάδα και Κρήτη. Δεν αλλάζει ο καιρός και την επόμενη εβδομάδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη Σποραδικές Βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Α  Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην  υπόλοιπη  χώρα λίγη συννεφιά.    Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , στο Ιόνιο 3 με 5    μποφόρ, και στο Αιγαίο  6 με 8  μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς.  

Την Παρασκευή πιθανότητα για ασθενείς βροχές στην Κρήτη ,  και το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. Οι Β άνεμοι την Παρασκευή 7 μποφόρ στο Αιγαίο , το Σάββατο θα εξασθενήσουν , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Την Κυριακή ασθενείς τοπικές θα σημειωθούν στα Α ηπειρωτικά και την Κρήτη , Οι Β άνεμοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ  4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά  παροδικά αυξημένη Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία:   έως 22 βαθμούς 

