Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν χθες Τετάρτη πως φέτες κρεμμυδιού που χρησιμοποιούσε η αλυσίδα εστιατορίων McDonald’s πιθανόν προκάλεσαν κύμα μολύνσεων από το βακτήριο Escherichia coli, αυξάνοντας τον αριθμό των ανθρώπων που αρρώστησαν στους 90.

Συνολικά, καταγράφτηκαν μολύνσεις σε 13 πολιτείες, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων (FDA)

«Τα κρεμμύδια κομμένα σε φέτες είναι η πιθανή αιτία του ξεσπάσματος», ανέφεραν τα Κέντρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασθενειών (CDC), ο κυριότερος ομοσπονδιακός οργανισμός υγείας της χώρας.

Ο αριθμός των ανθρώπων που αρρώστησαν έφθασε τους 90, οι 27 από τους οποίους χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία.

Επίσης, καταγράφτηκε ένας θάνατος ηλικιωμένου στο Κολοράντο.

Τα κρεμμύδια αυτά προμήθευσε στην αλυσίδα εταιρεία που το έχει αναλάβει με υπεργολαβία, η Taylor Farms και η οποία προχωρά εθελοντικά σε ανάκληση του προϊόντος.

Παράλληλα, η McDonald’s ανακοίνωσε επίσης πως απέσυρε τα μολυσμένα κρεμμύδια.

«Όλα τα νέα κρούσματα εμφανίστηκαν προτού αποσύρουν τα κρεμμύδια οι εταιρείες Taylor Farms και McDonald’s», διευκρίνισαν τα CDC.

Λαμβανομένων υπόψη των ενεργειών των δυο εταιρειών, η υπηρεσία θεωρεί πλέον ότι «ο κίνδυνος για το κοινό» είναι πλέον «πολύ χαμηλός», σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Η McDonald’s ανακοίνωσε το σαββατοκύριακο πως έλαβε τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων που απεδείκνυαν ότι δεν υπήρχε καμιά παρουσία του βακτηρίου E.coli στον κιμά βοδινού που χρησιμοποιεί.

Το βακτήριο E.coli προκαλεί γενικά κράμπες στο στομάχι, απότομη έναρξη υδαρούς διάρροιας, συχνά αιμορραγικής, εμετό και πυρετό, που πάντως δεν είναι πολύ υψηλός, συμπτώματα με διάρκεια τριών ως τεσσάρων ημερών. Οι περισσότεροι εξ όσων μολύνονται αναρρώνουν χωρίς θεραπεία, όμως ορισμένοι μπορεί να παρουσιάσουν επιπλοκές, ακόμη και να πεθάνουν.

